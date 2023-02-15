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Гороскоп на 16 февраля: благоприятный день для общения, свиданий и встреч с друзьями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 16 февраля 2023 года
Гороскоп на 16 февраля 2023 года. Фото Телеграф

День сложится удачно, не принесет волнений и серьезных проблем

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Перед вами откроются интересные профессиональные возможности, но перед тем, как их использовать, оцените свои ресурсы и ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Если сил недостаточно, то не стоит начинать дело: довести его до нужного результата вы не сможете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день будет особенно благоприятным для общения. Вы легко поладите с очень разными людьми, сможете договориться с теми, с кем не находили общего языка. Некоторые Тельцы восстановят старые связи, помирятся с людьми, с которыми были в ссоре, и это будет совсем не трудно. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день, интересный и приятный, щедрый на позитивные эмоции. Можно делать небольшие покупки, они наверняка окажутся удачными. Не придется жалеть и о деньгах, потраченных на развлечения и поездки. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные известия; они поднимут настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это подходящий день для того, чтобы подумать о будущем, определиться с целями на ближайшие месяцы. Вы не станете строить иллюзий, постараетесь сохранить реалистичный взгляд на вещи, поэтому не допустите ошибок. Интуиция подскажет, как могут развиваться события и что нужно делать, чтобы извлечь из этого пользу. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет необычным, но удачным. Он подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Можно сделать шаг навстречу человеку, который давно вам нравится, или признаться в своих чувствах. Прислушайтесь к интуиции: она обязательно подскажет, как вам следует действовать. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящим день для того, чтобы разобраться с какими-то мелкими делами, завершить то, до чего долго не доходили руки. Не исключено, что захочется вернуться к давнему хобби, и оно вновь подарит вам массу ярких эмоций. Лучше не торопиться с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Начало дня будет вдохновляющим и интересным. Это время подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы. Вторая половина дня подойдет для решения каких-то практических вопросов, например, финансовых. Не исключены денежные поступления. Возможно, кто-то из знакомых подскажет вам, как лучше распорядиться этими средствами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Порадуют встречи с давними и новыми знакомыми, вы легко найдете общий язык с очень разными людьми. Будет возможность побывать на каких-то необычных мероприятиях; наверняка будет весело и интересно. Не исключены денежные поступления, а также неожиданные подарки, которым вы будете очень рады.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Постарайтесь не переутомляться. Сегодня вам полезно будет отдохнуть, отвлечься от забот. Некоторые Стрельцы во второй половине дня захотят побыть наедине с собой, после этого их настроение сразу улучшится. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подойдет для начала новых дел. Вы не захотите тратить время напрасно, постараетесь как можно быстрее справиться со всем, за что возьметесь. Не покажутся утомительными домашние дела. Вы быстро с ними справитесь, члены семьи охотно в этом помогут.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет благоприятным для общения с близкими, а также для семейных дел. Сегодня вам легко будет ладить с теми, кто хорошо вас знает. Нет сомнений в том, что даже самые смелые и необычные ваши идеи получат поддержку. Не исключено, что напомнят о себе люди, о которых вы в последнее время мало что знали.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день будет ярким и насыщенным, однако во второй его половине наверняка захочется отдохнуть. Достаточно будет небольшой паузы, чтобы восстановить силы и вновь настроиться на позитивный лад. Старайтесь не переутомляться. Вероятны приятные сюрпризы, подарки, встречи, которые поднимут вам настроение. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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