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Гороскоп на 17 февраля: кого-то ждет неожиданный доход, а кого-то новая любовь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 февраля 2023 года Новость обновлена 16 февраля 2023, 17:14
Гороскоп на 17 февраля 2023 года. Фото Телеграф

На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Подходящее время, чтобы что-то поменять в своей жизни. Однако не производите кардинальных изменений. Если вы приложите усилия и сделаете все то, что было запланировано, вас, несомненно, ждет повышение по службе. Ваши смелые идеи и предложения сейчас будут поддержаны коллегами или руководством.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь больше находиться рядом с позитивными и общительными людьми. Их настрой быстро передастся вам и позволит провести день в хорошем расположении духа. 17 февраля Тельцы получат много неожиданных новостей, но некоторые будут недостоверны; будьте бдительны. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День напряженный, с разнонаправленными тенденциями. Старайтесь сохранять баланс между рискованными сделками и стандартными устоявшимися методами. Дела или проекты, которые Близнецы начнут, будут продолжаться длительное время, так что занимайтесь полезными и прибыльными вопросами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам захочется провести день в одиночестве, занимаясь легкой и приятной работой. Звезды советуют отвлечься от ежедневных забот и суеты и восстановить силы. Если вам все-таки нужно присутствовать на рабочем месте, постарайтесь работать с доверенными и близкими людьми, чтобы чувствовать себя комфортно. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

17 февраля важно во всех спорах или обсуждениях отстаивать свою точку зрения и следовать своим принципам. Энергия Львов в этот день находится на высоком уровне и многое можно успеть сделать. Четко распланируйте дела, не отвлекайтесь и идите к цели шаг за шагом. Вскоре возможен незапланированный доход. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Серьезное отношение к работе и высокая работоспособность помогут Девам достичь высоких результатов. Однако перенапряжение вредно: снимайте стресс занятиями спортом, продолжительным полноценным отдыхом. Вы быстрее справитесь с делами, если будете работать индивидуально.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для решения финансовых вопросов, сделок с недвижимостью. Весы смогут найти новый вид заработка. Ваше первое впечатление о человеке или событии, скорее всего, будет обманчиво. Проверяйте информацию. Прекрасный день, чтобы выражать свои чувства и желания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные цели и постепенно добиваться их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разобраться. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет удачным для общения, деловых переговоров и путешествий. Появится возможность получить полезную информацию, а с ней придут и новые идеи. Не уходите от выбора и будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для знакомств и романтических увлечений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Период располагает к спокойной работе. Желательно ничего не предпринимать и не обещать, пока окончательное решение не будет принято. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сейчас идет хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела. Одиноким представителям знака стоит настроиться на романтический лад — высока вероятность новых приятных знакомств. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и просто радоваться жизни. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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