Гороскоп на 17 февраля: кого-то ждет неожиданный доход, а кого-то новая любовь

На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Подходящее время, чтобы что-то поменять в своей жизни. Однако не производите кардинальных изменений. Если вы приложите усилия и сделаете все то, что было запланировано, вас, несомненно, ждет повышение по службе. Ваши смелые идеи и предложения сейчас будут поддержаны коллегами или руководством.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь больше находиться рядом с позитивными и общительными людьми. Их настрой быстро передастся вам и позволит провести день в хорошем расположении духа. 17 февраля Тельцы получат много неожиданных новостей, но некоторые будут недостоверны; будьте бдительны. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День напряженный, с разнонаправленными тенденциями. Старайтесь сохранять баланс между рискованными сделками и стандартными устоявшимися методами. Дела или проекты, которые Близнецы начнут, будут продолжаться длительное время, так что занимайтесь полезными и прибыльными вопросами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам захочется провести день в одиночестве, занимаясь легкой и приятной работой. Звезды советуют отвлечься от ежедневных забот и суеты и восстановить силы. Если вам все-таки нужно присутствовать на рабочем месте, постарайтесь работать с доверенными и близкими людьми, чтобы чувствовать себя комфортно. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

17 февраля важно во всех спорах или обсуждениях отстаивать свою точку зрения и следовать своим принципам. Энергия Львов в этот день находится на высоком уровне и многое можно успеть сделать. Четко распланируйте дела, не отвлекайтесь и идите к цели шаг за шагом. Вскоре возможен незапланированный доход. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Серьезное отношение к работе и высокая работоспособность помогут Девам достичь высоких результатов. Однако перенапряжение вредно: снимайте стресс занятиями спортом, продолжительным полноценным отдыхом. Вы быстрее справитесь с делами, если будете работать индивидуально.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для решения финансовых вопросов, сделок с недвижимостью. Весы смогут найти новый вид заработка. Ваше первое впечатление о человеке или событии, скорее всего, будет обманчиво. Проверяйте информацию. Прекрасный день, чтобы выражать свои чувства и желания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные цели и постепенно добиваться их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разобраться. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет удачным для общения, деловых переговоров и путешествий. Появится возможность получить полезную информацию, а с ней придут и новые идеи. Не уходите от выбора и будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для знакомств и романтических увлечений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Период располагает к спокойной работе. Желательно ничего не предпринимать и не обещать, пока окончательное решение не будет принято. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сейчас идет хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела. Одиноким представителям знака стоит настроиться на романтический лад — высока вероятность новых приятных знакомств. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и просто радоваться жизни. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.