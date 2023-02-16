Гороскоп на 17 февраля: кого-то ждет неожиданный доход, а кого-то новая любовь
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На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен
Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Подходящее время, чтобы что-то поменять в своей жизни. Однако не производите кардинальных изменений. Если вы приложите усилия и сделаете все то, что было запланировано, вас, несомненно, ждет повышение по службе. Ваши смелые идеи и предложения сейчас будут поддержаны коллегами или руководством.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Постарайтесь больше находиться рядом с позитивными и общительными людьми. Их настрой быстро передастся вам и позволит провести день в хорошем расположении духа. 17 февраля Тельцы получат много неожиданных новостей, но некоторые будут недостоверны; будьте бдительны. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День напряженный, с разнонаправленными тенденциями. Старайтесь сохранять баланс между рискованными сделками и стандартными устоявшимися методами. Дела или проекты, которые Близнецы начнут, будут продолжаться длительное время, так что занимайтесь полезными и прибыльными вопросами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вам захочется провести день в одиночестве, занимаясь легкой и приятной работой. Звезды советуют отвлечься от ежедневных забот и суеты и восстановить силы. Если вам все-таки нужно присутствовать на рабочем месте, постарайтесь работать с доверенными и близкими людьми, чтобы чувствовать себя комфортно. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.
Лев (23 июля — 23 августа)
17 февраля важно во всех спорах или обсуждениях отстаивать свою точку зрения и следовать своим принципам. Энергия Львов в этот день находится на высоком уровне и многое можно успеть сделать. Четко распланируйте дела, не отвлекайтесь и идите к цели шаг за шагом. Вскоре возможен незапланированный доход. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Серьезное отношение к работе и высокая работоспособность помогут Девам достичь высоких результатов. Однако перенапряжение вредно: снимайте стресс занятиями спортом, продолжительным полноценным отдыхом. Вы быстрее справитесь с делами, если будете работать индивидуально.
Весы (24 сентября — 23 октября)
День подходит для решения финансовых вопросов, сделок с недвижимостью. Весы смогут найти новый вид заработка. Ваше первое впечатление о человеке или событии, скорее всего, будет обманчиво. Проверяйте информацию. Прекрасный день, чтобы выражать свои чувства и желания.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные цели и постепенно добиваться их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разобраться. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День будет удачным для общения, деловых переговоров и путешествий. Появится возможность получить полезную информацию, а с ней придут и новые идеи. Не уходите от выбора и будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для знакомств и романтических увлечений.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Период располагает к спокойной работе. Желательно ничего не предпринимать и не обещать, пока окончательное решение не будет принято. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сейчас идет хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела. Одиноким представителям знака стоит настроиться на романтический лад — высока вероятность новых приятных знакомств. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и просто радоваться жизни. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.