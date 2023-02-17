Названы наихудшие матери по знаку Зодиака

Им трудно справиться с детскими истериками

Астрологи, ранее назвавшие самых злопамятных знаков Зодиака, рассказали, кто из представительниц зодиакального круга считается наихудшей матерью.

В черный список попали женщины, которые родились под созвездиями Рыб, Овна и Рака, пишет "Клубер". Им трудно справляться с детскими истериками, поэтому они предпочитают больше избегать материнских обязанностей.

Рыбы

Рыбы никогда ничего не терпят, и их ребенок может легко попасть под горячую руку. Такая мама способна накричать и жестоко наказать. Подобные ситуации будут повторяться даже после искренних извинений мамы-Рыбы перед ребенком. Каким будет этот день для Рыб, расскажет гороскоп на сегодня.

Овен

Мамы-Овны не оставляют своему ребенку права на выбор. Они решают за них буквально все: от учреждения, где будет учиться наследник, до места работы. Эти дамы всегда будут вмешиваться в жизнь своих детей даже в качестве свекрови или тещи. Чего ждать сегодня Овну, узнайте в ежедневном гороскопе.

Рак

Раки очень чувствительны. Они могут впасть в депрессию из-за любой проблемы, поэтому их ребенок может долгое время быть без внимания. А это формирует у детей негативное восприятие мира, что не лучшим образом сказывается на их будущем. Свои психологические проблемы мамам-Ракам нужно прорабатывать, чтобы сделать свою жизнь и жизнь ребенка более легкой и счастливее. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи назвали наихудших свекровей по знаку Зодиака. Им никогда не угодишь.