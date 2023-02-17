Гороскоп на 18 февраля: день будет благоприятен со всех сторон, главное - не ждать у моря погоды

Эта суббота открывает массу возможностей в самых разных сферах

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота 18 февраля — тот самый день, когда позитив и свободу Овнам приносит не что-то новое, а избавление от всего старого. Полезно выбрасывать ненужные вещи, делать уборку, завершать изжившие себя отношения. Все это позитивно скажется на будущих успехах. Добавим, что для Овнов 2023 год подготовил нечто особенное.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Многие Тельцы преуспеют в этот день благодаря своим талантам, обаятельности, хорошему вкусу, творческому мышлению. Полезны 18 февраля занятия танцами, спортом, модой, дизайном или искусством. Для полной гармонии потребуется вторая половинка или очень хороший друг.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не исключено, что в эту субботу Близнецам захочется всё бросить и сдаться. Если проблемы вас расстроят, не стоит приводить свое состояние к регрессу и потере уверенности. Нужно двигаться вперед — без страхов и сомнений, ведь ночные светила на вашей стороне!

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота благоприятна со всех сторон, но также будет и некий камень преткновения на пути к достижению целей — лень. Старайтесь не откладывать на потом важных дел. Также 18 февраля подходит для шопинга, любви и романтики. Эгоизм будет оправдан и поможет восстановить силы.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов будет много новых возможностей. Удача рядом, но это не значит, что можно совершать необдуманные поступки. Необходимо следовать планам и иметь запасную стратегию на случай непредвиденных обстоятельств. Вечер лучше провести в делах, но не переутомляться. Отметим, что Львы являются самыми лучшими друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила помогут Девам в эту субботу привлечь желаемое в свою жизнь. 18 февраля не стоит отказываться от мечты, если вдруг что-то пойдет не по плану. Также звезды и планеты сделают вас более проницательными. Это поможет быстрее отличать приятных людей от токсичных.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Суббота 18 февраля открывает перед Весами массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отобрать все силы и негативно сказаться на состоянии здоровья. Звезды и планеты рекомендуют вам активно продвигать свои планы с утра, а вторую половину дня посвятить личным делам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в этот день не следует торопиться с решениями и конфликтовать. Наилучший результат в делах и в любви ожидает тех представителей знака, кто рассудителен и осторожен. Также опрятный внешний вид 18 февраля поможет при создании правильного первого впечатления.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи рекомендуют Стрельцам менять обстановку дома. Можно покупать новые аксессуары и мебель, выбрасывать лишний хлам, делать перестановку. Во второй половине дня нужно избегать меланхоличного настроя. Вечер прекрасно подойдет для духовных поисков и медитаций.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам нужно подумать о будущем. 18 февраля можно заниматься планированием дел, мечтать, думать о перспективах. Ночные светила помогут избавиться от негативных мыслей и установок, очистить разум от мусора. Вечер желательно провести в спокойной и приятной домашней атмосфере.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи рекомендуют Водолеям не ждать у моря погоды в плане любви. Нужно действовать, пока удача на вашей стороне. Хороший день для знакомств, проявления инициативы, перевода отношений на новый уровень. Если оставаться спокойными, многие проблемы решатся сами собой. Кстати, Водолеи — счастливчики весны 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В субботу 18 февраля звезды помогут Рыбам поменяться изнутри — обрести уверенность в себе, побороть страхи. Также ночные светила помогут с поиском потерянных вещей и обретением творческого вдохновения. Отличные шансы у тех, для кого актуальны желания укрепить отношения.