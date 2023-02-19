"Это падло сдохнет": Влад Росс ответил, когда путину придет конец

По словам астролога, кровавый диктатор боится светлых сил

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, когда не станет в 2023 году кровавого диктатора, президента страны-агрессорши владимира путина.

В интервью unian астроэксперт назвал предположительный месяц его смерти — апрель или май. И все благодаря положению планет и Луны. Также Росс отметил, что путин не зря боится светлых сил, потому что именно в период праздника Пасхи настанет его конец.

"Он может умереть после Пасхи. В этом году Пасха у верующих западного обряда будет 9 апреля, а восточного — 16 апреля. Кроме того, Марс войдет в дом смерти путина со второй половины мая до июня, и туда же входит Черная Луна — планета отравления и прочего. То есть звезды склоняются к тому, что это падло сдохнет. И есть все шансы, что он коньки откинет или поздней весной, или ранним летом", — заявил астролог.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.