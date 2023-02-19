Гороскоп на 20 февраля: отличный день, чтобы посвятить себя шопингу и примириться с близким человеком

Астрологи рекомендуют знакам Зодиака использовать этот понедельник, чтобы спокойно закончить начатые дела

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если у Овнов есть лишние деньги и время, астрологи рекомендуют им посвятить себя шопингу. В этот понедельник можно смело порадовать себя приятными покупками, сделать сюрприз близким людям. В плане любви лучше опираться на интуицию. Добавим, что для Овнов 2023 год подготовил нечто особенное.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В финансовой сфере 20 февраля Тельцов ждет динамика и череда странных, но интересных событий. Интуиция в этот день не обманет. Ночные светила разрешают провести понедельник в своем ритме, но избегать вредных привычек и стараться держать форму в норме.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Есть вероятность поступления полезной информации и подсказок. В понедельник 20 февраля внимания Близнецов потребует материальная сторона жизни. Свежие идеи или новые цели можно смело претворять в жизнь. В отношениях с родными лучше больше проявлять участия.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день ночные светила не будут управлять судьбой Раков, а дадут им силы на то, чтобы они сами смогли строить жизнь. Главное — сфокусироваться на своих мечтах. Астрологи рекомендуют заняться 20 февраля укреплением отношений с любимым человеком.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день у Львов для работы, покупок, любви и романтики. 20 февраля идеально хорош для всех сфер деятельности, но будет и некий камень преткновения на пути к достижению своей мечты. Речь идет о банальной лени. Лучше не откладывать на потом важных дел. Отметим, что Львы являются самыми лучшими друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В плане работы и денег понедельник 20 февраля обещает Девам стабильность. Астрологи советуют использовать этот день, чтобы спокойно закончить начатые дела, набраться нужного опыта, развить необходимые навыки. Успех в делах наступит уже скоро.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот понедельник Весам стоит помогать окружающим, но нужно знать меру — не стоит превращать помощь в слепой альтруизм. Во второй половине дня в приоритете будет любовь. На этом поприще вас ожидает большая удача. Также повезет и одиноким представителям знака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила сделают Скорпионов более харизматичными и обаятельными. 20 февраля у них получится произвести хорошее впечатление на противоположный пол. Астрологи подчеркивают, что в этот день удача будет на стороне расторопных и целеустремленных людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам понадобится расчетливость, особенно что касается рабочих вопросов и бизнеса. В понедельник 20 февраля вам не стоит переть вперед, словно бульдозер. Нужно быть непредсказуемым, но максимально осторожным. Если провинились перед любимым человеком, просто попросите прощения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самое ценное у Козерогов в этот понедельник — готовность меняться и умение сохранять внутреннюю гармонию перед лицом неизбежных жизненных перемен. В рабочих делах лучше довериться звездам и планетам: идти по течению вместо того, чтобы ему сопротивляться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям не стоит ничего принимать желаемое за действительное. Астрологи предупреждают, что это опасная ошибка. Рекомендуется смотреть на мир объективно, без "розовых очков". Успех ждет всех представителей знака, кто жаждет перемен. Кстати, Водолеи — счастливчики весны 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В такие дни, как этот понедельник, Рыбам лучше экономить деньги, а не время. На любовном поприще, наоборот, каждая минута будет на счету. Астрологи советуют вам заряжать окружающих людей позитивом и больше общаться с теми личностями, кто вдохновляет.