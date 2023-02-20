Названы знаки Зодиака, жизнь которых изменит февральское новолуние

Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы ощутят на себе новолуние 20 февраля больше других

В конце зимы наступает новолуние в знаке Рыбы, которое, по словам астрологов, является энергетически мощным периодом и отражается на жизни всех людей. Тем не менее, для четверки знаков Зодиака это время будет ощущаться более остро.

Прогноз на новолуние 20 февраля 2023 года свидетельствует о том, что больше всего оно повлияет на такие знаки Зодиака – Близнецы, Деву, Стрельца и Рыб. Новая фаза Луны означает для этой четверки поворотные моменты в жизни, пишет stylecaster.

Близнецы

Это новолуние приносит всплеск энергии и даст возможность улучшить репутацию и имидж. Можете смело принимать участие в различных конкурсах, проектах и соревнованиях. Ваша сфера карьеры набирает обороты. Вы сможете подняться на следующую ступеньку очень важной лестницы, но не оглядывайтесь назад. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Дева

Все изменится в личной жизни. Февральское новолуние даст мотивацию сделать ваши партнерские отношения намного более значимыми. Вы наладите связь с тем, кто является главным игроком в вашей жизни. Покопайтесь в динамике ваших отношений, это может привести к очень важным откровениям. Гороскоп для Девы на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Новолуние 20 февраля проливает свет на все, что происходит за закрытыми дверями, вдали от посторонних глаз. И если у вас нет уголка, который кажется безопасным, защищенным и, прежде всего, гостеприимным, то можете подумать о том, где бы пустить свои корни. Это новолуние может вдохновить вас убрать в квартире, запланировать вечер кино с семьей или даже переехать в новое место. Слушайте свое сердце, и вы поймете, что делать. Гороскоп для Стрельца на сегодня смотрите на сайте.

Рыбы

С этих пор вы находитесь на вершине всеобщего внимания. Приготовьтесь посмотреть на себя в зеркало и увидеть что-то совершенно новое. Сделайте что-нибудь, что символизирует то, как ваша личность меняется и развивается со временем и опытом. Возможно, вы уже не тот человек, которым были раньше, но это хорошо; это означает, что вы пошли на риск и открылись для жизни. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

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