Укр

Вы будете выжаты: три знака Зодиака являются энергетическими вампирами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Скорпионы, Раки и Рыбы не оставят вам сил
Скорпионы, Раки и Рыбы не оставят вам сил. Фото memepedia

Они склонны подпитываться чужой энергией

Астрологи, ранее назвавшие изменщиков среди знаков Зодиака, рассказали, кто из представителей гороскопа считается энергетическим вампиром.

Ими являются люди, рожденные под созвездиями Скорпиона, Рака и Рыб. Им необходима чужая энергия для подпитки, и после общения с таким человеком вы будете чувствовать себя обессиленными и выжатыми. Об этом пишет "Апостроф".

Скорпион

Скорпионы умело манипулируют другими, и даже близкими людьми. Они узнают о всех болевых точках человека, а затем "нажимают" на них. Провоцируют собеседника на эмоции и крики, зачастую выходя сухими из воды. Каким будет этот день для Скорпиона, расскажет гороскоп на сегодня.

Рыбы

Рыбы часто притворяются жертвами и с легкостью манипулируют людьми. Они нередко перекладывают ответственность на других людей, мастерски плетут интриги и разносят сплетни. Они любят привлекать внимание, даже негативное. Подпитываясь чужой энергией Рыбы чувствуют себя превосходно. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

Рак

Раки из-за своей чувствительности часто впадают в уныние, раздражаются по пустякам. Они доставляют близким много негативных эмоций, обвиняя их в своих неудачах. Некоторые представители знака могут очень сильно отравить жизнь всем вокруг. Чего ждать сегодня Раку, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи назвали наихудших свекровей по знаку Зодиака. Им никогда не угодишь.

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#Рак (знак зодиака) #Скорпион (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)