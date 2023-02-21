Гороскоп на 22 февраля: невероятно удачный день для смены приоритетов и новых начинаний

Стоит запомнить, что в конце любого испытания ждет успех

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятная среда, когда ночные светила помогут Овнам обрести счастье в любви. Астрологи советуют посвятить часть своего времени близким, родственникам или второй половинке. Позитивные мысли 22 февраля усилят энергию денег. А вы знали, что Овен — самый эгоистичный знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам не стоит падать духом, поскольку в конце любого испытания ждет успех. В этот день лучше сосредоточиться на качестве исполняемой работы и своей продуктивности. В ситуации кризиса следует поступиться собственной гордостью, чтобы открыть "второе дыхание".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В финансовых делах и в любви повезет уверенным в себе Близнецам. Среда 22 февраля прекрасно подходит для новых начинаний. Ночные светила помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, поэтому никаких трудностей бояться не стоит.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в эту среду не нужно унывать, если что-то пойдет не так. Звезды и планеты внесут свои коррективы в вашу жизнь, но это к лучшему. Не исключено, что ночные светила дадут вам ответы на самые важные вопросы. А вот с принятием решений спешить не стоит.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам 22 февраля не нужно ставить себя в жесткие рамки. Лучшее, что можно обрести в этот день — ощущение свободы. Не ограничивайте себя в любимых увлечениях и получайте удовольствие от жизни. Противоположный пол в эту среду будет от вас в восторге. Кстати, Львы умеют развеселить и очаровать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будет крупно везти тем Девам, кто рассудителен и осторожен. Особое внимание астрологи рекомендуют уделить внешности. Опрятный внешний вид поможет при создании правильного первого впечатления. Это можно использовать заведения новых знакомств.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Среду 22 февраля Весам лучше посвятить делам, которые невозможно отложить в долгий ящик. Во второй половине дня уже можно расслабиться и отдать себя полностью общению с близкими людьми либо запланировать романтическую встречу со второй половинкой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Большим помощником для Скорпионов в среду 22 февраля будет являться интуиция. Звезды и планеты обострят шестое чувство, и дадут возможность предвидеть многие проблемы. Также ночные светила повысят вашу харизму и обаяние. Добавим, что Скорпионам суждено быть богатыми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это очень динамичная и непредсказуемая среда в жизни Стрельцов. Благоприятный день для смены приоритетов. Если очень хочется изменить что-то в своей жизни, нужно поставить это на первую строчку по важности. Вечером можно уделить внимание любимому человеку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если первая половина дня обещает Козерогам быть беспокойной и суетливой, то во второй ночные светила успокоятся и дадут возможность заняться своими делами в спокойном темпе. В эту среду велика вероятность получить приятное известие от родственников, друзей или коллег по работе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

22 февраля ночные светила в очень благоприятном положении, поэтому на первый план у Водолеев выйдет занятие любимыми делами. Ожидаются приятные изменения в финансовой сфере, удача в любви. В эту среду нужно браться за все, что приносит наслаждение жизнью.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Среда 22 февраля принесет Рыбам много новых возможностей самореализации. Главное — не жалеть сил и не бояться просить совета у мудрых людей. Вторая половина дня обещает быть очень насыщенным событиями. Вечер подходит для свиданий и флирта.