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Гороскоп на 23 февраля: кого-то ждет судьбоносная встреча, а кого-то удачный шопинг

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 23 февраля 2023 года
Гороскоп на 23 февраля 2023 года

Избегайте любых физических или ментальных нагрузок, проведите день максимально расслабленно.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет эмоционально насыщенным и интересным. Возможны новые встречи, яркие впечатления и приятные чувства. Старые приятели могут рассказать вам новости, которые повлияют на вашу жизнь, а новые знакомые откроют хорошие жизненные перспективы. Избегайте тяжелой физической работы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не упускайте возможности познакомиться и узнать новых интересных людей. Случайная встреча может перерасти в серьезные отношения или повлиять на вашу жизнь. Эти отношения будут развиваться стремительно и вскоре перейдут на другой уровень. Серьезной работой Тельцам лучше не заниматься. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полезно будет вернуться к рабочим делам и еще раз просмотреть результаты последних дней. Близнецы могут заметить и исправить досадные ошибки, допущенные ранее; или решить вопрос, который не удавалось сдвинуть с места. В личной жизни все складывается удачно, ваши отношения укрепляются.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для хорошего отдыха и расслабляющего времяпрепровождения. Ракам надо внимательно выбирать себе компанию: проведите день с теми, кого вы хорошо знаете и уверены, что они не испортят вам настроение. Вас могут посетить интересные креативные мысли или идеи: не поленитесь их записать. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит сидеть дома: вас ждут интересные встречи и яркие впечатления. Проведите время с любимыми людьми, займитесь своим хобби или делами, которые вас действительно радуют. Все рабочие вопросы будут решаться очень сложно и медленно, поэтому лучше их перенести на другое время. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь максимально расслабиться и набраться сил. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Укрепите иммунитет, займитесь спортом. Если самочувствие ухудшится, придется менять планы. Поход по магазинам будет успешен: можно купить красивые вещи для дома.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможен прорыв в работе: Весы смогут найти верные пути и приблизиться к своей цели. Вы почувствуете прилив энергии и сможете решить многие сложные вопросы. Придется приложить некоторые усилия, но скоро ваше усердие окупится, и вы получите заслуженное вознаграждение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды обещают Скорпионам исполнение их желаний и получение того, чего они так хотели. Для этого придется побороть свою лень и проявить активность. Если вы будете настойчивы, то непременно очень скоро добьетесь желаемого. В сложных ситуациях прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Динамика этого дня положительная и Стрельцам не стоит бояться проявлять активность. Отправляйтесь в поездку или в путешествие: позитивные эмоции вам будут обеспечены. Подумайте о своих желаниях и мечтах, к чему вы стремитесь в личной жизни. Небольшой анализ жизненной ситуации может принести позитивные изменения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют провести день на природе, вдали от городского шума и суеты. Возьмите себе в компанию старых друзей или близких, которые вас хорошо понимают. Если вы в отношениях, то небольшая поездка с вашим любимым человеком принесет радость и укрепит чувства.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачный и радостный день. Водолеям может крупно повезти или они получат то, о чем давно мечтали. В некоторых вопросах стоит только сделать первый шаг, а дальше все будет продолжаться почти без вашего участия. Не бойтесь проявлять активность. При обсуждении планов остерегайтесь недоброжелателей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Все, что касается заботы о вашем здоровье или отношений с партнером, будет решаться быстро и удачно. Займитесь этими вопросами: они принесут приятные эмоции и удовлетворение. Обращайте внимание на знаки и подсказки, которые оставляют вам звезды. Они касаются вашего будущего. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.