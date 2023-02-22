Гороскоп на 23 февраля: кого-то ждет судьбоносная встреча, а кого-то удачный шопинг

Избегайте любых физических или ментальных нагрузок, проведите день максимально расслабленно.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет эмоционально насыщенным и интересным. Возможны новые встречи, яркие впечатления и приятные чувства. Старые приятели могут рассказать вам новости, которые повлияют на вашу жизнь, а новые знакомые откроют хорошие жизненные перспективы. Избегайте тяжелой физической работы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не упускайте возможности познакомиться и узнать новых интересных людей. Случайная встреча может перерасти в серьезные отношения или повлиять на вашу жизнь. Эти отношения будут развиваться стремительно и вскоре перейдут на другой уровень. Серьезной работой Тельцам лучше не заниматься. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полезно будет вернуться к рабочим делам и еще раз просмотреть результаты последних дней. Близнецы могут заметить и исправить досадные ошибки, допущенные ранее; или решить вопрос, который не удавалось сдвинуть с места. В личной жизни все складывается удачно, ваши отношения укрепляются.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для хорошего отдыха и расслабляющего времяпрепровождения. Ракам надо внимательно выбирать себе компанию: проведите день с теми, кого вы хорошо знаете и уверены, что они не испортят вам настроение. Вас могут посетить интересные креативные мысли или идеи: не поленитесь их записать. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит сидеть дома: вас ждут интересные встречи и яркие впечатления. Проведите время с любимыми людьми, займитесь своим хобби или делами, которые вас действительно радуют. Все рабочие вопросы будут решаться очень сложно и медленно, поэтому лучше их перенести на другое время. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь максимально расслабиться и набраться сил. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Укрепите иммунитет, займитесь спортом. Если самочувствие ухудшится, придется менять планы. Поход по магазинам будет успешен: можно купить красивые вещи для дома.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможен прорыв в работе: Весы смогут найти верные пути и приблизиться к своей цели. Вы почувствуете прилив энергии и сможете решить многие сложные вопросы. Придется приложить некоторые усилия, но скоро ваше усердие окупится, и вы получите заслуженное вознаграждение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды обещают Скорпионам исполнение их желаний и получение того, чего они так хотели. Для этого придется побороть свою лень и проявить активность. Если вы будете настойчивы, то непременно очень скоро добьетесь желаемого. В сложных ситуациях прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Динамика этого дня положительная и Стрельцам не стоит бояться проявлять активность. Отправляйтесь в поездку или в путешествие: позитивные эмоции вам будут обеспечены. Подумайте о своих желаниях и мечтах, к чему вы стремитесь в личной жизни. Небольшой анализ жизненной ситуации может принести позитивные изменения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют провести день на природе, вдали от городского шума и суеты. Возьмите себе в компанию старых друзей или близких, которые вас хорошо понимают. Если вы в отношениях, то небольшая поездка с вашим любимым человеком принесет радость и укрепит чувства.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачный и радостный день. Водолеям может крупно повезти или они получат то, о чем давно мечтали. В некоторых вопросах стоит только сделать первый шаг, а дальше все будет продолжаться почти без вашего участия. Не бойтесь проявлять активность. При обсуждении планов остерегайтесь недоброжелателей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Все, что касается заботы о вашем здоровье или отношений с партнером, будет решаться быстро и удачно. Займитесь этими вопросами: они принесут приятные эмоции и удовлетворение. Обращайте внимание на знаки и подсказки, которые оставляют вам звезды. Они касаются вашего будущего. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.