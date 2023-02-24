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Гороскоп на 25 февраля: хороший день для романтических свиданий и встреч с друзьями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 25 февраля 2023 года
Гороскоп на 25 февраля 2023 года. Фото Телеграф

Улучшить настроение поможет занятие творчеством или любимым хобби.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Первая половина дня может быть спокойной и расслабленной; есть время для планирования будущих дел или мелких приятных занятий. После обеда Овны ощутят прилив энергии и найдут важную и интересную работу. Проявите настойчивость и упорство, и победа будет за вами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сложный день в эмоциональном плане. Не всегда удается сохранять спокойствие, многие вещи выводят Тельцов из равновесия. Настроение будет часто меняться, поэтому больше общайтесь с позитивными и уверенными в себе людьми. Возможны ошибки в работе: лучше отложить подписание важных документов. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Подходящее время для экспериментов и нестандартных методов в работе. Попробуйте посмотреть на проблемы с другой стороны, и вы увидите прекрасные возможности достижения целей. Сейчас Близнецы могут успешно проводить сложные переговоры или улаживать семейные ссоры.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для продуктивной работы Ракам будет нужно одиночество. Помощь окружающих может принести больше вреда, чем пользы. Договориться и найти общее решение будет непросто, многое происходит не так, как вы хотите. Споры и разногласия с коллегами отнимут много времени. Возможен дополнительный доход. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Займитесь тем, что нужно непосредственно вам. Есть шанс добиться давно поставленной цели, но действовать надо быстро и без поддержки друзей. 25 февраля в любой работе требуется особая аккуратность и сосредоточенность: даже мелкий просчет приведет к большим потерям в будущем. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День обещает быть удачным и богатым на приятные события. Девам удастся решить много важных вопросов и найти новые способы заработка. Рабочие дела перенесите на утро, потом общаться и договариваться станет сложнее. Ваши единомышленники скоро станут хорошими друзьями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сложности и проблемы в работе Весам удастся быстро преодолевать благодаря упорству и нацеленности на результат. Также друзья и коллеги окажут посильную помощь, если того потребует ситуация: не бойтесь обращаться к ним за поддержкой. Крупные приобретения будут удачными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Многие захотят воспользоваться вашей безотказностью и добротой. Однако не стоит забывать и о своих интересах тоже. Возможно Скорпионам придется изменить свои приоритеты и направить силы в другую сферу деятельности. Не бойтесь начать изменения в жизни, сделайте первый шаг в этом направлении, друзья вас поддержат.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы дать волю игривой и чувственной стороне своей натуры и окунуться в романтические приключения и эксперименты с любимым человеком. Дайте волю своему воображению и уговорите свою вторую половинку поддержать Ваши смелые фантазии и затеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время у Вас было множество дел и хлопот, и Вы не могли уделять должного внимания своим друзьям. Постарайтесь устранить это упущение сегодня. Не переживайте: Ваша вторая половинка поймет Вас, если Вы скажете ей о том, что хотите провести этот день со своими друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься на время от всех своих грандиозных замыслов и начинаний и сконцентрировать все свое внимание на тех маленьких радостях, которые делают Вашу личную жизнь такой радостной и приятной.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заниматься добрыми делами и благотворительностью. Те полезные дела, которые вы сделаете, скоро окупятся сторицей. Проведите больше времени с семьей или с родственниками. Если у вас были какие-то разногласия, их легко можно уладить в этот день. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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