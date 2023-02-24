Гороскоп на 25 февраля: хороший день для романтических свиданий и встреч с друзьями

Улучшить настроение поможет занятие творчеством или любимым хобби.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Первая половина дня может быть спокойной и расслабленной; есть время для планирования будущих дел или мелких приятных занятий. После обеда Овны ощутят прилив энергии и найдут важную и интересную работу. Проявите настойчивость и упорство, и победа будет за вами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сложный день в эмоциональном плане. Не всегда удается сохранять спокойствие, многие вещи выводят Тельцов из равновесия. Настроение будет часто меняться, поэтому больше общайтесь с позитивными и уверенными в себе людьми. Возможны ошибки в работе: лучше отложить подписание важных документов. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Подходящее время для экспериментов и нестандартных методов в работе. Попробуйте посмотреть на проблемы с другой стороны, и вы увидите прекрасные возможности достижения целей. Сейчас Близнецы могут успешно проводить сложные переговоры или улаживать семейные ссоры.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для продуктивной работы Ракам будет нужно одиночество. Помощь окружающих может принести больше вреда, чем пользы. Договориться и найти общее решение будет непросто, многое происходит не так, как вы хотите. Споры и разногласия с коллегами отнимут много времени. Возможен дополнительный доход. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Займитесь тем, что нужно непосредственно вам. Есть шанс добиться давно поставленной цели, но действовать надо быстро и без поддержки друзей. 25 февраля в любой работе требуется особая аккуратность и сосредоточенность: даже мелкий просчет приведет к большим потерям в будущем. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День обещает быть удачным и богатым на приятные события. Девам удастся решить много важных вопросов и найти новые способы заработка. Рабочие дела перенесите на утро, потом общаться и договариваться станет сложнее. Ваши единомышленники скоро станут хорошими друзьями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сложности и проблемы в работе Весам удастся быстро преодолевать благодаря упорству и нацеленности на результат. Также друзья и коллеги окажут посильную помощь, если того потребует ситуация: не бойтесь обращаться к ним за поддержкой. Крупные приобретения будут удачными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Многие захотят воспользоваться вашей безотказностью и добротой. Однако не стоит забывать и о своих интересах тоже. Возможно Скорпионам придется изменить свои приоритеты и направить силы в другую сферу деятельности. Не бойтесь начать изменения в жизни, сделайте первый шаг в этом направлении, друзья вас поддержат.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы дать волю игривой и чувственной стороне своей натуры и окунуться в романтические приключения и эксперименты с любимым человеком. Дайте волю своему воображению и уговорите свою вторую половинку поддержать Ваши смелые фантазии и затеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время у Вас было множество дел и хлопот, и Вы не могли уделять должного внимания своим друзьям. Постарайтесь устранить это упущение сегодня. Не переживайте: Ваша вторая половинка поймет Вас, если Вы скажете ей о том, что хотите провести этот день со своими друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься на время от всех своих грандиозных замыслов и начинаний и сконцентрировать все свое внимание на тех маленьких радостях, которые делают Вашу личную жизнь такой радостной и приятной.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заниматься добрыми делами и благотворительностью. Те полезные дела, которые вы сделаете, скоро окупятся сторицей. Проведите больше времени с семьей или с родственниками. Если у вас были какие-то разногласия, их легко можно уладить в этот день. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.