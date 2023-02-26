Будет мучиться перед смертью: таролог рассказала, как будет умирать диктатор

По словам Марии Тихой, российский фюрер будет умирать в муках

Украинский экстрасенс и таролог Мария Тихая рассказала о мучительной и долгой смерти российского президента владимира путина.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астроэксперт заявила, что кровавого диктатора настигнет смерть в бункере. Все начнется с резкой боли в голове, и прихвостни путина будут принимать решение о какой-то хирургической операции. Тихая прогнозирует, что диктатора не станет уже в 2023 году.

Также таролог отметила, что путина уже довели к предсмертному состоянию, подмешивая что-то в лекарства: "Его подводили к такому состоянию. Это ему ускоряли. Падает Десятка кубков — это значит, что близкое окружение задействовано. Карта Суда — это они его убивали через какую-то жидкость".

Ранее Мария Тихая рассказала, будут ли возможны переговоры в войне между Украиной и россией, напавшей на наше независимое государство год назад. По словам астроэксперта, украинцы на уступки не пойдут.