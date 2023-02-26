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Гороскоп на 27 февраля: кого-то ждет премия, а кого-то приятный досуг с друзьями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 27 февраля 2023 года
Гороскоп на 27 февраля 2023 года. Фото Телеграф

Чтобы сделать день приятным, позвольте себе поспать подольше или приготовьте на обед необычное блюдо.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для занятия домашними делами, уборкой, наведением порядка. Можно пройтись по магазинам: покупки будут удачными. Не стесняйтесь рассказывать окружающим о своих талантах, так можно получить интересное предложение или найти новых единомышленников и партнеров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

События и дела захватят Тельцов с самого утра. Не старайтесь решить все одновременно, перенапряжение плохо скажется на здоровье, тем более, что в одиночку решить все задачи вам не удастся. Обратитесь за помощью к коллегам или близким людям. Так будет проще избежать ошибок. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваш внутренний голос будет лучшим советчиком: он даст подсказки, какими делами надо заняться в первую очередь, а какие можно отложить. Будьте настойчивы в своих стремлениях, однако не давите на оппонентов, чтобы не получить противоположный результат.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит спешить или пытаться ускорить события. Вы можете пропустить что-то главное или свернуть не туда. На пути к вашей цели могут возникать новые или появляться старые проблемы, которые тоже надо успевать урегулировать. 27 февраля Раки могут получить премию или дополнительный доход. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Выходите в люди, заводите новые знакомства, встречайтесь: перед Львами открываются новые горизонты и прекрасные возможности развития. На работе могут возникать сложные ситуации, которые испортят настроение. Рассчитывайте свои силы и избегайте перенапряжения. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Переведите деловое общение в неформальное, и вы быстрее достигнете нужных результатов. Полезно записывать идеи и планы, которые приходят вам в голову, чтобы потом использовать их в работе. Это может принести ощутимую прибавку к доходу в будущем. В спорах отстаивайте свое мнение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день, как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Проявляйте интерес ко всему происходящему, будьте инициативны и вам выпадет шанс. В любовных отношениях все складывается удачно. 27 февраля вы можете укрепить свои позиции или познакомиться с интересным человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Несмотря на то, что вы очень заняты рабочими вопросами, постарайтесь найти время на любимого человека, скажите о своих чувствах, проявите заботу. Хороший день для планирования и подведения предварительных итогов. Возможны мелкие ошибки, но они не повлияют на результаты вашей работы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если вы хотели отдохнуть и развеяться, это самый подходящий для этого день. Однако следите за тем, сколько вы тратите, и не наделайте глупостей. Постарайтесь поработать плодотворно, тогда начальство оценит ваш труд, и вы получите поощрение. Не бойтесь изменений, которые происходят в вашей жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы могут быстро меняться под влиянием окружающих: настаивайте на своем, чтобы успеть сделать запланированные работы. Выделите самое главное на этот день и занимайтесь только им. Многие будут давать вам советы, но принимать решение должны только вы сами, просчитывая все последствия.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Подойдите к проблемам творчески, проявите смекалку и фантазию: это позволит сделать шаг вперед в работе и перевести отношения на новый уровень. Водолеям полезно проявлять активность в течение всего дня. Вечером могут открыться новые интересные возможности, которые скоро приведут к успеху.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День лучше провести пассивно, занимаясь легкой домашней работой или просто на диване перед телевизором. Важно набраться сил перед следующим сложным рабочим днем. Звезды советуют Рыбам провести время дома, в кругу семьи. Можно пригласить гостей и устроить дружеские посиделки. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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