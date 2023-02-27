Гороскоп на 28 февраля: невероятно удачен день для шопинга, творчества и флирта

В этот вторник жизненным пустякам невозможно будет не порадоваться

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам нужно научиться ждать, так как спешка может лишить удачи и расположения ночных светил. Этот вторник благоприятен для творческой деятельности, принятия важных решений и знакомств. Привлечь удачу, деньги и любовь 28 февраля поможет сила мысли. А вы знали, что Овен — самый эгоистичный знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов наступает время, когда нужно верить в себя и почаще говорить себе, что все по плечу — во вторник 28 февраля у вас хватит на все терпения и сил. Ночные светила обещают мощный приток энергии и жизненных сил. Это поможет обнулить в этот день весь внутренний негатив.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам, чтобы меньше переживать по пустякам, следует стремиться к спокойствию. Для этого астрологи рекомендуют отправиться в этот вторник на шопинг. Покупки помогут отдохнуть и получить заряд позитива. Все трудности, которые возникнут 28 февраля, воспринимайте как возможность научиться новому.

Рак (22 июня — 22 июля)

День пройдет на позитивной ноте. Вторник 28 февраля потребует От Раков собранности и ответственности. Многим представителям знака поможет направленность на себя, а не на окружающих. Если вы стоите на пороге перемен, астрологи советуют не бояться и сделать шаг вперед.

Лев (23 июля — 23 августа)

В жизни Львов в этот вторник будут происходить приятные мелочи, которым невозможно будет не порадоваться. Во второй половине дня разрешится проблема, которая последнее время тяготила и не давала покоя. Астрологи не рекомендуют прислушиваться к чужому мнению, чтобы не потерять поддержку звезд и планет. Кстати, Львы умеют развеселить и очаровать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вторник 28 февраля благоприятен Девам для того, чтобы уточнять маршруты, задавать направление, прокладывать путь к успеху. Сократить объем работ в этот день поможет опыт мудрых людей, которые также помогут и практически. Удача порадует тех, кто заботится об укреплении семейных связей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно положиться на гладкое течение событий в знакомых и неизведанных условиях. В этот вторник удача будет сопровождать только в кризисной ситуации, которая связана с прошлыми ошибками. Поэтому 28 февраля не рекомендуется начинать новые дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день Скорпионам лучше всего использовать для активной работы, делового общения, решения бытовых проблем. Астрологи не рекомендуют переживать, если в процессе развития событий объем работы расширится: справиться с дополнительными делами поможет взаимовыручка. Добавим, что Скорпионам суждено быть богатыми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит Стрельцам 28 февраля ограничивать себя в развлечениях и получении позитивных эмоций. Этот вторник — очень яркий и благоприятный день, в который нет никакой необходимости заниматься тем, что сильно раздражает. Вечером будут полезными покупки, смена обстановки, новые знакомства, флирт.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот день следует прислушаться к себе: 28 февраля многие будут точно знать, как правильно поступить. Вторник будет богат на неплохие финансовые возможности. Во второй половине дня посвятите побольше времени домашним делам, встречам с родственниками.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно стараться поддерживать взаимопонимание с окружающими. Астрологи советуют вам оставить за бортом все мелкие обиды, обнулить взаимные счеты, избавиться от зависти. Этот тот день, когда нужно для всех и во всем оставаться соратником, который всегда выручит и поддержит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит придерживаться выбранного пути и не изменять целям ради других людей. Чтобы все проходило удачно, нужно воспользоваться интуицией. Этим будет полезно воспользоваться и потратить часть сил на деловую активность, а вечером — на отдых. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.