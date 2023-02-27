Или свадьба, или расставание: названы знаки Зодиака, личная жизнь которых будет бурлить в марте

Тельцы и Рыбы этой весной будут полностью вовлечены в романтические перипетии

В марте 2023 года некоторых знаков Зодиака ожидает взлет карьеры и прибыль, другие же представители зодиакального круга будут тратить всю энергию в другой сфере жизни – личной. Кто-то может решиться на узаконивание отношений, а кому-то захочется порвать со своим партнером.

Как говорит гороскоп на март-2023, в этом месяце будут бурлить любовные отношениях таких знаков Зодиака – Тельца и Рыб. По словам астрологов, их жизнь может наполниться романтикой, пишет People.

Телец

Тельцы, март будет для вас счастливым! Ваша жизнь наполнится романтикой, страстью и смехом. Если вы одиноки, то появится прекрасная возможность встретить кого-то нового — возможно, даже родственную душу. Так что будьте готовы окунуться в следующую историю любви. Если вы находитесь в отношениях, то тоже сможете насладиться атмосферой любви. Есть шанс насыщенно провести время с партнёром. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

В марте вы будете думать об отношениях, в частности любовных. Звезды говорят, что вы готовы сделать следующий шаг. Хотя это безумие, безусловно, может сблизить вас, будь то переезд, помолвка или даже свадьба, было бы лучше по-настоящему обсудить потребности друг друга, чтобы убедиться, что вы находитесь с половинкой на одной волне. Если по какой-то причине вам предстоит расстаться, будьте оптимистичны. Иногда хорошие вещи должны заканчиваться, чтобы подготовить вас к чему-то еще лучшему. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака особенно повезет в марте 2023 года. Этих людей астрологи называют главными счастливчиками месяца.