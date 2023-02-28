Гороскоп на 1 марта: отличный день, который стоит провести расслаблено в компании родных и друзей

Вы будете пребывать в невероятно общительном настроении — и это просто прекрасно, ведь на дворе весна

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас первый день весны.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Займитесь своими нуждами, посвятите время себе. Хорошей идеей будет поход по магазинам, визит в салон красоты или лишний кусок торта. Важно сбросить напряжение и восстановить эмоциональный баланс. Близким людям нужна ваша забота и внимание: скажите им теплые слова, сделайте подарок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный день, чтобы сделать очень важное или сложное дело. 1 марта Тельцам будет везти во всем. Но не проводите весь день в работе, оставьте время на отдых и приятные занятия. Нужно накопить силы перед новыми деловыми проектами. Вечер можно провести в компании друзей. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Решение задач или сложных вопросов Близнецам лучше перенести на утро, когда их общительность и конструктивный подход к проблемам находится на высоком уровне. Вторую половину дня звезды рекомендуют провести спокойно и расслабленно, занимаясь любимым занятием или просто отдохнуть.

Рак (22 июня — 22 июля)

В любой сложной или спорной ситуации прислушивайтесь к своей интуиции, и принимайте решения сами, не слушая советов окружающих. Полезно проявлять активность, искать возможности, тогда перемены в вашей жизни будут происходить быстрее, и приносить больше положительных эмоций. Проведите время с близкими. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день Львы смогут очаровать любого: обаяние и оптимизм привлекут к ним много новых людей. Наверняка среди них окажется тот, с кем вам будет интересно провести время. Обсуждайте свои новаторские идеи или предложения, возможно кто-то захочет стать вашим спонсором или деловым партнером. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Обратите внимание на окружающих, которым нужна ваша помощь. Возможно близкие люди оказались в сложной ситуации и просят вашего совета или участия. Девы уверены в своих силах и не будут сомневаться в успехе. Могут возникнуть временные финансовые затруднения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Спокойный и благоприятный день. У Весов все складывается хорошо, как в рабочих делах, так и в любовных отношениях. Можно разобраться со старыми незавершенными вопросами, навести порядок на столе. Прислушивайтесь к поступающей информации: позже ее можно будет выгодно использовать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Уровень энергии на достаточно высоком уровне и Скорпионам можно начать те изменения в жизни, которые они давно планировали. У некоторых появятся новые необычные знакомые или партнеры, у других возникнут интересные идеи. 1 марта удачный день для финансовой деятельности, получения прибыли.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Выберите вопросы, в которых можно проявить фантазию или нестандартный подход. Все, что связано с экспериментами и творчеством, будет удаваться Стрельцам особенно хорошо. Новые встречи помогут вам в работе и карьере. После обеда контролируйте свои расходы, не тратьте слишком много.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Общение и разговоры будут даваться Козерогам легко, воспользуйтесь этим, чтобы расширить свои контакты или получить одобрение нужных людей. Если есть такие, с кем вы были в плохих отношениях, то это подходящий день все выяснить, объясниться и найти решение для всех спорных вопросов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Безделье и скука плохо повлияют на ваше настроение. Найдите себе интересное дело, попробуйте решить его, проявив смекалку или фантазию. Необычные идеи понравятся вашим единомышленникам, стоит их обсудить. Будет шанс восстановить старые отношения, которые вам дороги.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В первой половине дня ситуация будет складываться напряженно, многое будет идти не так, как надо. Однако, чем ближе к вечеру, тем увереннее Рыбы будут себя чувствовать, и тем успешнее будут решаться вопросы. Окружающие часто пытаются вмешаться и повлиять на ваше решение. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.