Три знака Зодиака никогда не уходят от токсичных партнеров

Эти бедняжки боятся остаться одни

Астрологи, которые ранее назвали энергетических вампиров за знаком Зодиака, рассказали, какие представители гороскопа остаются в токсичных отношениях, потому что бояться одиночества.

Чаще других цепляются за ядовитых партнеров люди, рожденные под созвездиями Овна, Скорпиона и Весов. Об этом пишет "Клубер".

Весы

Для нежных Весов расставание с токсичным партнером является очень сложной задачей. Когда они видят, что дальше так продолжаться не может, долго колеблются, прежде чем решить окончательно разорвать связь с абъюзером. Но Весы должны быть уверены в своем решении на 100% — пути назад уже не будет. Гороскоп для Весов на сегодня ищите на сайте.

Скорпион

Скорпионы очень редко попадают в ядовитые отношения. Но когда вступают в связь с таким же Скорпионом — мертвой хваткой цепляются в партнера. Они очень похожи, но и очень сложны в отношениях. Если они примут решение разорвать их, то придется признать, что их любовь была токсичной. Чего ждать сегодня Скорпиону, узнайте в ежедневном гороскопе.

Овен

Даже прагматичные Овны вступают в связь с токсичным партнером. Из-за своего упорства им сложно разорвать болезненный союз. Они уверены, что с этим человеком лучше, чем без него. Как только Овны замечают красные флаги, они исчезают без следа. Каким будет этот день для Овна, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи назвали наихудших свекровей по знаку Зодиака. Им никогда не угодишь.