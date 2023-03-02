Гороскоп на 3 марта: подходящий день, чтобы начать новое дело или сменить работу

Возможно в вашей жизни произойдут небольшие перемены.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прогоните прочь все неприятные воспоминания, которые мешают развитию Ваших отношений с интересным Вам человеком. Если Вы будете зацикливаться на своем прошлом и кусать себе локти за допущенные Вами ранее ошибки, то никогда не сможете сделать свою жизнь по-настоящему счастливой и радостной.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Применяйте свой опыт и знания, решайте дела с позитивным настроем, и вы приятно удивите окружающих. Тельцы могут получить выгодные предложения, которые скоро принесут хороший доход. Вечером можно пригласить гостей: дружеское общение и радостные новости поднимут настроение. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Придется заняться вещами, которые вы не любите, но которые должны быть сделаны. Иногда приходится действовать в не комфортных условиях, чтобы получить нужные результаты. Проявите самодисциплину и настойчивость и новые возможности откроются перед вами. Финансовая ситуация благоприятна.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настраивайте себя на удачу, не забывайте о своих сильных качествах, и вы определенно добьетесь успехов в сложном деле. Возможны затруднения в делах, но Раки должны быть настойчивы и усердны, иначе им придется пожалеть, что не довели их до конца. Вечером планы могут поменяться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Те высокие цели, которые поставили перед собой Львы, проще будет достигать в команде единомышленников. Постарайтесь заинтересовать своими идеями тех, кто раньше вас не поддерживал. Подходящее время, чтобы начать совершенно новое дело или освоить незнакомую сферу деятельности. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День непростой и эмоционально нестабильный. Девам важно сохранять спокойствие и уравновешенность даже в самых сложных ситуациях. Часто окружающие будут вызывать у вас негативные эмоции, и пытаться вывести из себя. Следует разобраться в причинах и не делать скоропалительных выводов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный удачный день 3 февраля. Дела решатся быстро, удастся договориться с любым человеком. Контролируйте свое настроение, не позволяйте мелочам вас расстроить. Чем радостнее и приятнее будет атмосфера вокруг вас, тем легче вам будет продвигаться вперед.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сохраняйте оптимизм и бодрое настроение независимо от того, как решаются вопросы. Многие захотят разделить с вами ваш позитивный подход и помочь с решением проблем. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, со временем могут стать вашими близкими приятелями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Постарайтесь хорошо выполнять свои домашние обязанности, несмотря на то, что вам совсем не захочется что-либо делать. Сконцентрируйтесь на том, что вы запланировали, иначе ошибок не избежать. Перенапряжение или усталость могут негативно сказаться на вашем внешнем виде; избегайте нездоровой пищи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Целеустремленность и настойчивость Козерогов помогут им добиться прекрасных результатов. Сложные задачи вас не пугают, а наоборот, вызывают азарт и желание действовать. Делайте выводы из опыта и прошлых ошибок окружающих. Полезно пройтись по магазинам: покупки будут удачными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В течение дня могут возникать проблемы или неприятности, но Водолеи с ними с честью справятся. Есть шанс получить выгодное предложение от деловых партнеров. Если придется принимать важное решение, сделайте это самостоятельно. С близкими людьми можно обсуждать совместные планы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Спокойный и благоприятный день. Рыбам легко знакомиться и общаться, им нравится изучать новую информацию или получать неизвестный опыт. Советы окружающих вас женщин будут полезны. Короткие поездки будут интересны: есть шанс завести новое знакомство и получить массу впечатлений. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.