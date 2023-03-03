Гороскоп на 4 марта: одиноких ждет шанс взаимно влюбиться, а деловым людям поможет опыт

Звезды постараются исполнить желания всех представителей зодиакального круга

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит с головой окунуться в домашние хлопоты. В субботу 4 марта желательно больше общаться с близкими и родственниками, делать генеральную уборку, избавляться от хлама. Во второй половине дня можете пригласить гостей, чтобы провести вечер в хорошей компании. А вы знали, что Овен — самый эгоистичный знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту субботу у Тельцов могут появляться новые интересные идеи. Ночные светила находятся в очень благоприятном положении, поэтому удача будет сопутствовать во всех сферах жизни. К решению задач стоит подходить с креативом и не бояться решительно действовать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Влияние звезд в этот день поможет Близнецам развить все необходимые качества, которых не хватало для достижения важных целей. Часть обязанностей можно смело делегировать надежному человеку — это поможет освободить время для более важных дел.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия ночных светил 4 марта щедра на подарки. В течение этой субботы стоит детально представить области жизни, в которых необходимы рост и развитие. Сила мысли обязательно направит в них энергию процветания. На любовном фронте ожидается тишина и покой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светил в эту субботу в благоприятном положении. Легче всего будет 4 марта людям с большими амбициями и грандиозными планами. Не стоит отказываться от своей мечты, если на пути появятся проблемы. Восприимчивость к жизненным препятствиям может стоить успеха в делах и в любви. Кстати, Львы умеют развеселить и очаровать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

4 марта ночные светила постараются исполнить желания Дев. Астрологи советуют не бояться мечтать — нужно оставаться позитивными. Могут происходить чудеса во всех сферах жизни. Вечером не стоит перегружать организм, нужно больше отдыхать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Суббота обещает Весам быть удачной для отношений: наладится любовная связь, а одиноких представителей знака ждет шанс взаимно влюбиться. Очень благоприятное время для командировок и других поездок. Также 4 марта можно совершать дорогостоящие покупки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идеальный день у Скорпионов для новых начинаний. Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, будет состояние вдохновленности, творческие порывы. На любовном фронте лучше временно взять паузу, уйдя с головой в работу. Добавим, что Скорпионам суждено быть богатыми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эта суббота идеально подходит Стрельцам для шопинга. Можно порадовать подарками себя, любимого человека, родителей или друзей. Такие сюрпризы помогут показать близким вашу любовь. Во второй половине дня можно заняться домашними делами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит напомнить себе, что самое важное в жизни — опыт, который способствует успеху. 4 марта прекрасно подходит для монотонной работы. Чтобы вечер не прошел с плохим настроением, попробуйте расслабиться в приятной компании и знакомой обстановке.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Суббота 4 марта подарит Водолеям надежду. Если вы верили в свою счастливую звезду — вам крупно повезет: именно в этот день получится разглядеть надежный ориентир. Также станут четче перспективы в профессии. Можно будет понять, как получить повышение или сменить род деятельности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в эту субботу не стоит пренебрегать общением. Благодаря разговорам с окружающими можно будет получить много полезной информации. Благоприятное влияние на людей поможет найти новых друзей и заработать уважение. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.