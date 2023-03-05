Гороскоп на 6 марта: хороший день для покупок и деловых поездок

Проявив смекалку и неожиданный подход к делам, в этот день можно многого добиться

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для начала нового дела или проекта. Если планы выглядят слишком большими, найдите себе верных помощников. Поделитесь с ними своими идеями, поставьте цели, и результаты появятся очень скоро. Есть шанс получить дополнительный доход или денежную премию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

При принятии решений в этот день слушайте свой внутренний голос, он подскажет верный путь. Проект, которым Тельцы занимаются, может заинтересовать влиятельных людей. В семейном кругу можно обсуждать финансовые вопросы и недвижимость. Хорошее время для покупок бытовой техники. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Дела быстро решаются, Близнецы добиваются прогресса в сложных вопросах. Хороший день для переговоров или деловых дискуссий: вы можете убедить окружающих в своей правоте и представить интересные перспективные идеи. Полезно заняться физической активностью: ваше настроение улучшится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хорошо пройдут переговоры, обмен мнениями с вашими единомышленниками. Посетите конференции, семинары, профессиональные дискуссии. Деловые поездки будут плодотворны: Раки встретят там людей, которые вскоре помогут им в карьере и бизнесе. Уделите время близким, проявите участие. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сохраняйте оптимизм и бодрое настроение независимо от того, как решаются вопросы. Многие захотят разделить с вами ваш позитивный подход и помочь с решением проблем. Люди, с которыми вы работаете в этот день, со временем могут стать вашими близкими приятелями. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваши успехи и таланты могут заинтересовать окружающих, так что не стесняйтесь рассказывать о себе позитивные вещи. Союзники, которых вы встретите в этот день, могут оказаться влиятельными людьми и помогут вам в продвижении ваших целей. Возможно, знакомства перерастут и в романтические.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете нацелены на результат, и небольшие задержки или неприятности не смогут вас остановить. Ваши конкуренты могут появиться на пути, но Весы найдут способ, как с ними справиться. Хорошо будут решаться вопросы украшения или обустройства дома, ремонта или строительства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам будет легко ладить с людьми, общение доставляет радость. Благодаря своему обаянию, Скорпионам удастся решить дела в свою пользу и получить новых последователей. Однако общение отнимает много времени и сил; стоит постараться, чтобы закончить все запланированные дела в срок. Вечером не будьте легкомысленны в своих тратах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Любые Ваши замыслы и планы будут оканчиваться блистательным успехом, поэтому постарайтесь сделать свой социальный график как можно более насыщенным и ярким! Соберитесь наконец с духом и пригласите на свидание интересного вам человека.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет благоприятный и плодотворный. Вы успеете многое сделать, решить важные вопросы и оказать помощь окружающим. Используйте опыт, полученный ранее, и ваши коллеги будут вам признательны. Благодаря стечению обстоятельств, Козероги могут улучшить свое благосостояние.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если постараться не терять душевного равновесия и уверенности в себе, в этот день можно многого добиться. Займитесь старыми вопросами, которые не дают вам покоя. Водолеев ждут приятные и интересные встречи. Из разговоров вы узнаете много полезной информации, возможны интересные предложения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ожидается насыщенный и плодотворный день. Если не будете отвлекаться на бесполезные разговоры, то успеете закончить большой объем работы в срок. Не стоит просить помощи у окружающих, самостоятельно вы справитесь с работой лучше. Есть шанс найти дополнительный заработок. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.