Любви больше нет: названы знаки Зодиака, которые разорвут отношения в этом месяце

Овнов, Близнецов, Козерогов и Раков в марте ожидает расставание

Некоторым знакам Зодиака звезды сулят в марте море любви, страсти и романтики, другим же представителям зодиакального круга стоит готовиться к разрыву отношений. Их союзы в этом месяце не выдержат испытаний.

Любовный гороскоп на март-2023 говорит о том, что расстаться могут такие знаки Зодиака – Овен, Близнецы, Козерог и Рак. Эта четверка может принять решение о разводе со своим партнером, пишет yourtango.

Овен

Вам все труднее лгать самому себе о своих отношениях. Да, правду иногда непросто признать. Но истина приведет к росту в этом месяце. Поэтому если вам некомфортно с вашим партнером, не бойтесь разорвать эту связь, даже если это кажется болезненным. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Прислушайтесь к своему сердцу, чтобы жить настолько масштабно и смело, насколько это возможно. Если человек рядом не разделяет ваших долгосрочных целей, решитесь расставить все точки над i. Если к расставанию не готовы, то измените свое поведение в отношениях и будьте честны с партнером, иначе рано или поздно разрыв случится. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Козерог

Как будто вселенная подталкивает вас к тому, чтобы сделать шаг вперед или уйти в этом месяце. Если ваша личная жизнь вас не устраивает, настал момент изменить это. Возможно, будет сложно определиться с выбором, но в будущем это способствует вашему развитию. Гороскоп для Козерога на сегодня ищите на сайте.

Рак

Вы потратили так много времени на заботу о других, что должны беззастенчиво выделить это время для себя. Это не означает, что ваши отношения должны закончиться, но такая вероятность есть. Если нет понимания и удовлетворения, не цепляйтесь за этот союз, ведь дальше будет только хуже. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака изменит мартовское полнолуние. Это особый период месяца, уверены астрологи.