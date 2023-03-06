Гороскоп на 7 марта: день, когда от обрушившегося успеха можно потерять голову

Некоторым знакам Зодиака нужно контролировать свое время и эффективно его распределить

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот вторник отлично подходит Овнам для домашних посиделок в кругу самых близких и надежных людей. Общение с ними 7 марта пойдет на пользу и подзарядит энергией, которая вам понадобится в скором времени. Звезды советуют делать так, как вам говорит разум.

Телец (21 апреля — 21 мая)

7 марта окружающие высоко оценят профессиональные навыки и захотят многому у Тельцов научиться. Нужно использовать эту возможность, чтобы склонить на свою сторону возможных оппонентов. Также вы можете сделать все то, что запланировали ранее. Добавим, что весна-2023 принесет Тельцам большое счастье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Второй день недели астрологи советуют посвятить планированию дел. И чем больше их будет запланировано, тем с большей вероятностью вас будет ожидать успех в их реализации. Астрологи не рекомендуют во вторник 7 марта мелочиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия Раков нередко становится объектом для энергетических вампиров. Кто бы ни пробовал в этот вторник вами подпитаться, не нужно им этого позволять. Сохраняйте спокойный дух и уверенно отсекайте провокационные выпады в вашу сторону.

Лев (23 июля — 23 августа)

В вашей жизни наступил период благотворительности, когда нужно будет отдавать. Даже если вы не привыкли к этому, попробуйте совершить 7 марта максимум добрых поступков, чтобы очистить карму и задобрить ночные светила. Только так вы обретете гармонию внутри себя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Во вторник 7 марта люди высоко отметят мудрость Дев и начнут выпрашивать советы. Стоит воспринимать это с достоинством и постараться помочь окружающим. В этот день ваша интуиция действительно будет на высоте, поэтому направьте ее на благо. Отметим, что Девам в марте-2023 очень повезет в любви.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно помнить, что иногда цель не оправдывает вложенные для ее достижения средства. Эта истина должна стать правилом дня. Астрологи не рекомендуют делать то, за что придется просить прощения. Лучше заняться полезными домашними хлопотами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно готовиться к обогащению во вторник 7 марта. Звезды и планеты готовят для вас небольшое испытание деньгами, поэтому сохраняйте душевное равновесие и холодный разум, чтобы не потерять голову от обрушившегося на вас успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы получат очень хорошие новости. Они серьезно повлияют на жизнь и сделают ее намного лучше. Отличный день, чтобы заняться духовными практиками. Это позволит вам выплеснуть негативные эмоции и обрести гармонию внутри себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют Козерогам начать в этот вторник разгребать беспорядок на рабочем столе. Постарайтесь сделать над собой усилие и привести в порядок жилище и офисное пространство. Также 7 марта вы можете узнать приятную новость, связанную с вашей работой. Кстати, Козероги могут разорвать отношения в марте-2023.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям стоит завести привычку составлять список дел. Так вы сможете лучше контролировать свое время и эффективно его распределить. Во второй половине дня нужно окружить себя заботой и вниманием со стороны близких вам людей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в этот вторник нужно отложить свои дела, особенно финансовые, чтобы сфокусироваться на обретении душевного спокойствия. 7 марта важно заботиться о внутренней гармонии, чтобы пополнить свои энергетические ресурсы. Никаких прорывов в этот день не предвидится.