Полнолуние 7 марта: что можно и нельзя делать, чтобы не наломать дров

В это особенное время нельзя поддаваться эмоциям

Во вторник, 7 марта, в 14:43 по Киеву состоится первое полнолуние этой весны. Некоторым знакам Зодиака оно обещает много приятных сюрпризов, однако не всем так повезет. Чтобы не упустить шанс сделать свою жизнь лучше, рассказываем как провести этот день с пользой.

Чтобы не наломать дров в этот день, эксперты не рекомендуют поддаваться эмоциям, пишет "Клубер". Лучше быть осторожными в делах. Хоть полнолуние обычно негативно настроено, однако положение Венеры и Юпитера в этот период немного сгладят ситуацию.

Больше всего удача улыбнется людям активным и целеустремленным, но отвернется от тех, кто будет 7 марта лениться и сидеть сложа руки. Если не чем заняться, то можно даже просто прогуляться на свежем воздухе.

Что можно делать 7 марта:

Уделять внимание своему физическому и психическому здоровью: заняться спортом, духовными практиками.

Избавляться от старых вещей.

Делать генеральную уборку.

Следует употреблять легкую пищу, отказаться от мяса, алкоголя.

Что нельзя делать 7 марта:

Стричь волосы.

Делать хирургические операции.

Начинать длительное плановое лечение.

Делать процедуры красоты, маникюр, уколы, красить волосы.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь магнитных бурь на март. Буря на протяжении определенных дней будет разной интенсивности.