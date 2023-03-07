Готовьтесь к трудностям: названы три знака Зодиака со сложным гороскопом на март

Весам, Скорпионам и Козерогам придется в этом месяце непросто

Звезды в марте 2023 году обещают изменения в жизни некоторых знаков Зодиака. Кому-то будет несказанно везти, другим же представителям зодиакального круга стоит готовиться к трудностям и непростым решениям.

Гороскоп на март-2023 говорит о том, что сложный период ожидает Весов, Скорпионов и Козерогов. Этим знакам Зодиака астрологи дают самые сложные прогнозы на месяц, пишет yourtango.

Весы

После полнолуния 7 марта вы внезапно чувствуете себя параноиком и неудачником. Звезды сулят много запутанных моментов в этом месяце, в каких-то моментах вы можете сильно отклониться от курса. Придется приложить все усилия, чтобы вернуться к позитивному мышлению. Гороскоп для Весов на сегодня ищите на сайте.

Скорпион

Вскоре вы можете ощутить отчаянность, поскольку окажетесь в поиске способа выбраться из определенной ситуации. Вы почувствуете себя в ловушке, будете очень нервным и неспособным принимать правильные решения. Обратитесь к тем, кто понимает вас: близкие окажут поддержку. Гороскоп для Скорпиона на сегодня найдете на сайте.

Козерог

В течение месяца вас не покинет надежда на то, что все должно стать лучше. Возможно, в какие-то моменты вам покажется, что вы едва ли выдержите то, что навалилось на вас в марте. Постарайтесь набраться терпения и достойно преодолеть напряженный период в вашей жизни. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из знаков Зодиака может расстаться со своей половинкой в марте. Астрологи говорят, что разрыв отношений приведет к необходимому обновлению и саморазвитию.