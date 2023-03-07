Гороскоп на 8 марта: благоприятный день, который принесет много полезных перемен

По возможности проведите день расслаблено и больше отдыхайте.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для обсуждений и переговоров: Овны могут находить выгодные для всех решения и убеждать оппонентов в своей правоте. Конструктивный подход поможет вам выступить в роли арбитра или миротворца; будет легко урегулировать конфликтные ситуации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Попробуйте воплотить в жизнь что-то новое или необычное, вспомните, о чем вы недавно мечтали. Тельцы будут собраны и внимательны поэтому, скорее всего, мелких ошибок удастся избежать. Опыт, который вы приобретете 8 марта, пригодится в ближайшем будущем. Вечер хорошо провести в компании друзей. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важные встречи или деловые переговоры по возможности лучше перенести в неформальную обстановку. Близнецам легче произвести нужное впечатление, если общение будет менее официальным. День подходит для примирения или укрепления отношений с близкими людьми. Возможен незапланированный доход.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный и интересный день. Раки получат много неожиданных известий, встретят нужных и важных людей. Дома ожидаются перемены к лучшему. Вопросы, которые не давали вам покоя, постепенно решаются в вашу пользу. Могут быть проблемы в общении с женщинами, постарайтесь сдерживаться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

8 марта вы будете мотивированы и нацелены на результат. Сложные вопросы вас не пугают, новые интересные дела вы решаете с энтузиазмом. Скорпионы могут найти новых интересных деловых партнеров, которые со временем станут хорошими приятелями. Может начаться служебный роман. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не меняйте своих планов на этот день, даже если окружающие будут на этом настаивать. Настойчивость Дев будет оценена, и вы добьетесь того, к чему стремились. Вы сможете произвести хорошее впечатление на деловых партнеров или начальство. Изменения внешнего вида или стиля пойдут на пользу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы добиться поставленных целей, вам будет необходима поддержка союзников. Весы могут предложить свою помощь коллеги по работе или новые знакомые. Не отказывайтесь, проявите свои лидерские качества, организуйте команду. Хороший день, чтобы заключить крупную сделку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь настроить себя на спокойный деловой лад, тогда дела будут спориться, и вы добьетесь хороших результатов. Возможно события или поведение окружающих вызывают у вас сильные эмоции, однако не позволяйте раздражению влиять на принимаемые решения. Больше общайтесь с женщинами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не отказывайтесь от того, что запланировали на этот день, следуйте своему плану: так будет легче добиться успеха и укрепить свое профессиональное положение. Есть шанс встретить полезных влиятельных людей, которые окажут вам поддержку. С любимым человеком отношения будут складываться замечательно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Много времени уйдет на решение чужих проблем и занятия общественными делами. Проявите свои лучшие деловые качества и авторитетные люди могут вас заметить. Интересные встречи будут иметь романтическое продолжение, если Козероги проявят инициативу и покажут свою заинтересованность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы давно задумывали какое-нибудь новое интересное дело, то это подходящий день, чтобы его начать или развить. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и следуйте его советам. Ваша инициатива в рабочих вопросах будет оценена руководством. Будьте осторожнее с тратами и покупками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Интуиция Рыб даст верные подсказки, стоит к ней прислушаться. Идеи или методы, ранее казавшиеся необычными, в этот день будут давать самый быстрый результат. Вы сможете привлечь на свою сторону даже ваших критиков. Есть шанс начать новые серьезные отношения. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.