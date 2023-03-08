Гороскоп на 9 марта: хороший день для решения финансовых вопросов и смены работы

Этот день получится очень насыщенным и активным.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день очень хорошо подходит для того, чтобы посвятить его планированию своего будущего — особенно в плане далеко идущих перспектив. Поэтому выходите за рамки своих нынешних отношений с интересным Вам человеком и взгляните на свои амурные начинания в перспективе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете пребывать в очень активном и жизнерадостном настроении — и будете привлекать столь же активных и жизнерадостных людей. Энергия будет на высоком уровне и Тельцам легко дадутся даже сложные дела: они с энтузиазмом готовы действовать и преодолевать неприятности. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Нынешний период очень хорошо подходит для того, чтобы провести небольшую переоценку ценностей и поставить перед собой ряд новых целей и ориентиров — в том числе и в личной жизни. Если Вы проявите должную настойчивость и энергичность, то непременно сумеете добиться успехов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Многие дела будут решаться быстро и успешно, если Раки работают в команде единомышленников. Помощь вы можете получить даже от людей, которые раньше критиковали вас или были настроены негативно. Время благоприятно для смены работы или поиска новых деловых партнеров. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ожидаются многочисленные встречи, некоторые из которых будут для вас сюрпризом. Львы должны найти подход к каждому, с кем придется контактировать 9 марта, а это будет нелегко. Если перенести встречу в неформальную обстановку, то произвести нужное впечатление на человека будет легче. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Успешная работа и выполнение поставленных планов полностью зависят от вашего спокойного состояния. Не нервничайте, относитесь к окружающим дружелюбно, сохраняйте позитивный настрой. Хороший день у Дев для занятий финансовыми вопросами или имущественными сделками.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете настроены на результат, быстро решите сложные вопросы и преодолеете возникающие проблемы. Есть шанс получить незапланированный доход или вознаграждение. Помогайте молодым или неопытным коллегам, со временем они могут стать вашими верными последователями.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Успешный и продуктивный день. У Скорпионов будет хорошо идти работа в направлении, которое они считают приоритетным. Проблема, которая долгое время стояла на пути, будет, наконец, преодолена. Неожиданные встречи или знакомства окажутся полезными в будущем. Короткие поездки будут удачными и интересными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Выполнение дел в команде будет предпочтительней для Стрельцов. Со своими единомышленниками легче решать проблемы и добиваться нужных результатов. Это же относится и к личной жизни: проводите время с друзьями или с близкими людьми. Возможно вас увлечет совершенно новая сфера интересов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Лучше всего будут удаваться дела, требующие творческого подхода и новых методов. День прекрасно подходит для планирования новых проектов. Внутренний голос даст Козерогам хорошие советы. Некоторых ждет захватывающее любовное приключение, встреча необычного человека.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть шанс решить сложный финансовый или имущественный вопрос, который не давал вам покоя долгое время. Водолеи могут получить незапланированный крупный доход из неожиданного источника. Вы можете посмотреть на ситуацию под другим углом и увидеть для себя прекрасные новые возможности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подходит для решения сложных ситуаций и продуктивной деятельности. Благодаря уверенности и четко поставленным целям, Рыбы смогут добиться желаемого и проявить себя с наилучшей стороны. Домашние вопросы могут потребовать немедленного вмешательства и, возможно, изменения планов. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.