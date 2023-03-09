Это всего лишь переходный этап: у трех знаков Зодиака начался период невезения

Эту тройку ждут плохие новости

Увы, но не всем знакам Зодиака первый весенний месяц приготовил денежный дождь или судьбоносную встречу, некоторых представителей зодиакального круга ждет не совсем везучий период. Не делайте поспешных выводов, это всего лишь переходный этап, который рано или поздно закончится.

Астрологи просканировали небо и определили знаки зодиака, наименее благословленные звездами на сегодняшний день. Наиболее невезучие знаки марта — Близнецы, Девы и Стрельцы.

Близнецы

Когда Полнолуние входит в знак Девы, это беспокойное время выбивает вас из колеи и приносит усталость и беспокойство. Вот почему в последнее время вам кажется, что вам не везет. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы отвлечься от работы, расслабьтесь и "перезарядитесь". Не забывайте, что вы не одиноки, и что вы всегда можете положиться на своих близких, которые помогут вам пройти через это испытание! Будьте сильными и позитивными, и вы выйдете из этого периода еще сильнее, чем прежде. Чего ждать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Дева

Сатурн официально покинул знак Водолея и поселился в Рыбах! В результате вполне возможно, что вы переживаете глубокий внутренний кризис. В ближайшие дни сомнения и дилеммы могут одолевать вас, но важно, чтобы вы сохраняли надежду и выстояли перед этими трудностями. Звезды советуют вам сделать глубокий вдох и решать только по одной проблеме за раз. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы выдержать эти испытания. Только так вы сможете набраться опыта и развить свои способности преодолевать будущие препятствия. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Сатурн в Рыбах, вероятно, окажет на вас негативное влияние, потому что планета внезапно перешла из элемента Воздуха в элемент Воды. Однако это не должно вас обескураживать, так как пережить это непростое время вполне возможно. Звезды рекомендуют вам не торопиться и дождаться, пока буря утихнет. Воспользуйтесь всеми преимуществами этого периода, чтобы сосредоточиться на важных аспектах своей жизни. Держитесь крепче и наберитесь терпения! Гороскоп для Стрельца на сегодня есть на сайте.

Раньше мы рассказывали, чем будет удивлять эта весна каждого из знаков Зодиака. Кому-то в ближайшие три месяца "светит" обогащение и кардинальное изменение имиджа, а кто-то получит "привет" из прошлого и будет вынужден разбираться с последствиями неправильных решений.