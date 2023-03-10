Гороскоп на 11 марта: добро будет вознаграждено, а свое счастье нужно держать в секрете

11 марта могут исполниться мечты и желания знаков Зодиака

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

11 марта Овнам можно смело творить больше добра. В єту субботу лучше не отвечать негативом на негатив, чтобі не потерять поддержку звезд и планет. Ночные светила хотят, чтобы вы в этот день были на позитиве, поэтому отбросьте меланхоличные мысли в сторону.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В субботу 11 марта Тельцам можно смело принимать важные решения. Кроме того, в этот день полезно заниматься домашними делами и общаться с родственниками. Не стоит отворачиваться от близких — сейчас им как никогда нужна ваша моральная поддержка. Добавим, что весна-2023 принесет Тельцам большое счастье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила в этот день в очень благоприятном положении. Это значит, что Близнецов будет сопровождать удача во всех сферах жизни. Вам стоит оставаться верным своим принципам, тщательнее планировать дела и не забывать, что счастье любит тишину.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила помогут Ракам обрести новые силы и ринуться в бой. Есть большая вероятность, что 11 марта могут исполниться некоторые ваши мечты и желания. Но лучше не ссориться с близкими людьми. Нужно помнить, что добрые поступки будут вознаграждены в будущем.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам можно начинать новые дела, активно включаться в работу, проверять информацию. Будут актуальными разговоры "о важном" с близкими людьми, но желательно сохранять легкость и доброжелательность — это позволит убедить человека и получить желаемое.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удачный день у Дев для обучения, получения новых знаний, навыков — это поможет в будущем продвинуться в карьере или преуспеть в любви. Однако как все знают, под лежачий камень вода не течет: астрологи советуют больше действовать, ведь вас ждет впереди много важных открытий. Отметим, что Девам в марте-2023 очень повезет в любви.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам полезно 11 марта заняться духовным развитием. В эту субботу можно добиться выдающихся успехов в эзотерическом направлении. Вообще день приветствует полноценный отдых, расслабление. Вечером особое внимание лучше уделить любимому человеку или друзьям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачный день у Скорпионов для карьеры, но не стоит забывать, что в погоне за успехом легко забыть про личную жизнь. Все дела, касающиеся работы, астрологи рекомендуют оставлять на работе, а уже в родных стенах можно спокойно погрузиться в отношения со своей семьей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это очень удачный день у Стрельцов для коллективной работы, общения с людьми, новых знакомств. Ночные светила помогут всем представителям этого знака, кто хочет начать 11 марта новые отношения, назначить свидание, признаться в любви.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Залог успеха в субботу 11 марта у Козерогов — открытость и коммуникабельность. День принесет много интересных разговоров и открытий. Вов торой половине дня можно спокойно заняться домашними делами, ремонтом. Вечер лучше полностью посвятить релаксации. Кстати, Козероги могут разорвать отношения в марте-2023.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно постараться как следует поработать утром, а в вечернее время отдохнуть дома в одиночестве, или пойти с друзьями или второй половинкой в небольшой поход. Ночные светила помогут всем, кто хочет признаться в любви. Важно дарить людям доброту и нежность.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для путешествий, поездок с семьей, командировок. Одиноким Рыбам можно налаживать контакт с тем человеком, к которому есть симпатия. Также удачным будет онлайн общение. Инициативность 11 марта поможет показать себя с лучшей стороны.