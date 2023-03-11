Гороскоп на 12 марта: идеальный день для примирения с родными и осуществления своих желаний

В это воскресенье знакам Зодиака важно проявлять больше инициативности

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила помогут Овнам укрепить биополе. Постарайтесь не делиться ни с кем своими планами на день, иначе они легко сорвутся. Одиноким представителям знака лучше приостановить поиски второй половинки и сфокусироваться на работе. Вечер подходит для шопинга.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В воскресенье 12 марта в гороскопе Тельцов безраздельно правит положительная энергия ночных светил. Это значит, что этот день отметится для вас большой удачей. Чтобы восстановить силы, вечером желательно заняться духовными практиками. Нужно нести в мир идеи и позитив. Добавим, что весна-2023 принесет Тельцам большое счастье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В это воскресенье катализатором мелких неурядиц станет неосмотрительность, поэтому Близнецам следует быть более внимательными к деталям. Чтобы чаще удавалось добиваться позитивных результатов в любви и делах, необходимо принимать взвешенные решения.

Рак (22 июня — 22 июля)

В любовных делах Ракам в этот день важно проявлять больше инициативности. В работе и финансовой сфере потребуется осторожность и предусмотрительность. Вторая половина дня — благоприятное время для решения юридических проблем, получения новых знаний и примирения с окружающими людьми.

Лев (23 июля — 23 августа)

С самого утра Львам желательно заниматься первостепенными обязанностями. Следует более ответственно относиться к задачам на работе, в бизнесе. Также воскресенье 12 марта подходит для общения в социальных сетях. Ближе к вечеру можно немного сбавить темп и расслабиться.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила дадут Девам большой запас сил, которого хватит на решение любых дел. Воскресенье 12 марта — прекрасное время для обучения, поэтому можно приступить к отложенной ранее учебе. Вечер идеально подходит для смены работы, шопинга. Отметим, что Девам в марте-2023 очень повезет в любви.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для тех Весов, у которых пока нет второй половинки есть хорошие новости: в этот день есть шанс встретить свою судьбу. А семейным представителям знака астрологи рекомендуют добавить чуть больше романтики и прислушиваться к своим желаниям. Сердце 12 марта будет мудрее головы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не исключено, что это воскресенье будет наполнено в жизни Скорпионов новыми и непривычными событиями. 12 марта можно ждать приятных сюрпризов в самых разных сферах жизни. Вечером можно заложить основу здорового общения с близкими людьми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Тем Стрельцам, который сейчас в отношениях, лучше не обходить стороной проблемы любимого человека. Во второй половине воскресенья со второй половинкой желательно расслабиться и отдохнуть от всего, что связано с работой и бытом. 12 марта важен творческий подход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

12 марта отлично подходит Козерогам для решения важных и неотложных дел. На работе удастся выполнить все запланированное и даже больше. Важно: если предложат что-то неординарное, например, участие в конкурсе — не стоит отказываться, потому что победа будет обеспечена. Кстати, Козероги могут разорвать отношения в марте-2023.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если 12 марта составить детальный план действий, то на работе Водолеев ждет успех. В это воскресенье все желания имеют шансы исполниться. Полезно будет сходить на прогулку или в кафе и насладиться общей атмосферой, ведь жизнь вокруг бурлит, несмотря на трудности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Очень благоприятный день у Рыб для реализации своих замыслов. Есть большая вероятность, что вам поступит выгодное предложение, которое кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Главное не лениться и усердно работать для достижения успеха.