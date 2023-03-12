И жили они долго и счастливо: три знака Зодиака ждет свадьба в 2023 году

Начинайте составлять список гостей и готовить приглашения

Наступила весна, а это значит, что впереди активный свадебный сезон. Многие пары дожидаются тепла, чтобы провести свадьбу на открытом воздухе, или, чтобы сделать романтическую фотосессию в цветущих деревьях и цветах. Однако сегодня не об этом, а о том — кто же эти счастливчики, которых ждет обручальное кольцо уже в 2023 году.

Звезды прислушались к пожеланиям, и в 2023 году обещают свести со своими возлюбленными три знака зодиака. К свадьбе будут готовиться Тельцы, Скорпионы и Водолеи.

Телец

Брак будет вашим следующим вдохновением в 2023 году. Любовь будет течь через вашу жизнь, и вы не собираетесь останавливаться, пока не сделаете предложение своему любимому человеку и не пообещаете ему безмятежную и счастливую жизнь. Вы остановите время, чтобы эта мечта стала реальностью, а жизнь стала прекрасной с вашим партнером. Если вы подождете до конца года, чтобы созерцать свои достижения, знайте, брак будет удачным. Чего ждать сегодня Тельцу, узнайте в ежедневном гороскопе.

Скорпион

В 2023 году представители этого знака Зодиака переживут захватывающий период. Быстро приближающаяся свадьба станет одним из лучших решений, которые вы можете принять. Астрологи уверены, что сила Сатурна направит вас в любви и обеспечит вам стабильный дом и гармоничные отношения. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Водолей

У людей знака Водолей есть много возможностей соединить свои судьбы со своей второй половинкой. Энергии планет благотворны и помогут вам принять лучшее решение, когда дело доходит до любви. Во второй половине года большинство Водолеев уже активно будут готовиться к свадьбе. Гороскоп для Водолея на сегодня найдите в статье.

Ранее астрологи рассказали, какие два знака Зодиака обогатятся этой весной. Кого-то повысят в должности, а кто-то получит щедрую прибавку к зарплате.