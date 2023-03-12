Укр

Гороскоп на 13 марта: день полезных знакомств, общения и удачных покупок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 13 марта 2023 года
Гороскоп на 13 марта 2023 года. Фото gettyimages

Этот день как нельзя лучше подходит для общения с другими людьми

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Оцените свои силы и возможности и не начинайте новых сложных дел, если в данный момент у вас недостаточно ресурсов. Будет хорошей идеей попросить помощи у старших коллег или знающих людей. Ограничьте траты, не покупайте вещи, которые вам не очень нужны. Вечер проведите с близкими людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Некоторые изменения в жизни вызовут у Тельцов растерянность или разочарование. Не спишите давать оценки происходящему: в любых переменах есть новые возможности роста и развития. Звезды советуют выбрать из дел самое важное и заниматься только им, остальные перенесите на потом. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Блестящие идеи и интересные мысли будут часто посещать Близнецов, так что имеет смысл записать их для будущего использования. Не планируйте дела на этот день: лучшей стратегией будет импровизация и использование обстоятельств в свою пользу. Полезно пройтись по магазинам: покупки будут удачными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Общение для Раков будет не только приятным, но и полезным. В разговорах вы можете услышать хорошую идею для своих дальнейших действий или скорректировать планы для достижения большего успеха. Обсуждайте с близкими домашние вопросы, семейный бюджет, проблемы воспитания. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Некоторые новости 13 марта для Льва будут неожиданными. Не стоит реагировать на них слишком эмоционально: подумайте, как можно использовать эту информацию наилучшим образом. Ваша активная позиция при обсуждении рабочих вопросов положительно повлияет на карьерный рост и репутацию. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вещи, купленные 13 марта, доставят удовольствие и будут долго служить. Девам полезно пройтись по магазинам и сделать запланированные покупки. Это касается как личных вещей, так и предметов декора или бытовой техники. Проявляйте активность на рабочем месте, начальство оценит ваши деловые качества.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам открываются прекрасные возможности заработать или продвинуться в карьерном росте. Обращайте внимание на знаки судьбы, внимательно прислушивайтесь к своей интуиции. Подходящее время, чтобы заняться внешним видом, профилактикой здоровья, изменить образ жизни.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Полезно делиться своими интересными и смелыми идеями с коллегами, начальством или влиятельными людьми. Некоторые из них заинтересуют окружающих, и вы сможете получить выгодное предложение. Прислушайтесь к советам близких людей, они могут быть полезны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Изменения, которые происходят в жизни Стрельцов, могут открыть перед ними прекрасные возможности развития. На рабочем месте все складывается удачно: старые проекты завершаются, вам предлагают другие интересные дела. Домашние обязанности могут быть обременяющими, отложите их на потом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша активность в решении рабочих вопросов и инициативность помогут произвести на начальство и на коллег хорошее впечатление. Проявляйте свои лучшие качества, и вы получите выгодные предложения или денежное поощрение. Вечером займитесь своим здоровьем и внешним видом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день Водолеям будет свойственно действовать быстро, без долгих размышлений. Важные решения принимаются интуитивно, но, скорее всего, именно такой метод будет себя оправдывать. Уважительно относитесь к чужому мнению, даже если собеседник критикует вашу точку зрения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Новые знакомства, общение и встречи помогут Рыбам найти деловых партнеров, заключить хорошие сделки. Ваша активность будет замечена руководством, и это даст хороший шанс ускорить профессиональный рост. Личные отношения можно укрепить, если находить компромиссы во всем. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

Теги:
#Знаки Зодиака