Заводят отношения ради денег, а не любви: четыре самых меркантильных знака Зодиака

Тельцы, Весы, Стрельцы и Водолеи нередко выбирают "половинку" по кошельку

Некоторые знаки Зодиака никогда не уходят от токсичных партнёров, другие же заводят роман лишь с обеспеченными людьми. Меркантильность, так уж сложилось, прописана в гороскопе четырех зодиакальных представителей. Часто их называют "золотоискателями".

Термин gold-digger используется для описания человека, который вступает в отношения с явной целью денежной выгоды. Такие знаки Зодиака, как Телец, Весы, Стрелец и Водолей, нередко склонны отдавать предпочтение финансовой безопасности, а не романтическому влечению, пишет nypost.

Телец

Созданы для того, чтобы терпеть и могут оставаться в браке с саморазрушительной верностью, когда любовь отсутствует, но жизнь хорошо устроена. Желания Тельцов, как правило, выходят за рамки их бюджета, а их романтические цели больше сосредоточены на поиске "поставщика", чем партнера. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Весы

Весы хотят хорошо жить и работать по минимуму. Из Весов получаются блестящие золотоискатели, поскольку они умеют организовывать званые обеды, выбирать предметы искусства и благотворительные пожертвования, хорошо одеваться для светских мероприятий и вообще радуют окружающих. Рассматривают отношения как сделку и хороший бизнес. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Стрельцы любят вести себя так, как будто они просвещены и не интересуются деньгами, а лишь стремятся к получению нового опыта. Но не заблуждайтесь, ведь полностью оборудованные кемпинги Burning Man, прогулки по дикой местности и сертификаты йоги не обходятся дешево. Оптимистичные и бесстыдные Стрельцы будут очаровывать, лишь бы найти обеспеченного партнёра. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

Водолей находится на грани между традициями и инновациями, поэтому у них интересное отношение к деньгам. Рассматривает капитал как средство для достижения цели. Так что готовы получать деньги и финансировать строительство заповедников для снежных барсов или космических кораблей любыми доступными средствами, в том числе, если это средства их половинки. Гороскоп для Водолея на сегодня есть на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мужья по знаку Зодиака самые верные. Таких всего лишь трое.