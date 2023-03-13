Думают только о себе: эта тройка возглавляет топ эгоистов и нарциссов среди всех знаков Зодиака

Они не любят, когда им противоречат или что-то навязывают.

Самые эгоистичные и самовлюбленные люди зодиака кажутся очень уверенными в себе и своей ценности, но только на первый взгляд. Отчасти именно эта двусмысленность позволяет им получать желаемое, несмотря на внушаемое ими недоверие.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые обладают этими характеристиками. Ими являются представители созвездий Льва, Весов и Скорпионов.

Лев

Это знак, который особенно гордится своим самолюбием, и неудивительно, что среди лиц, рожденных под его созвездием, большое количество эгоистов и самовлюбленных людей. Львы любят хвастаться и прекрасно осознают как свой магнетизм, так и свою харизму.

Один из его самых досадных недостатков для близких заключается в том, что он также является придирчивым знаком, очень требовательным и легко капризным; он редко ставит себя на место других. Люди, рожденные под этим знаком, также жаждут комплиментов, чтобы кормить свое эго. Чего ждать сегодня Льву, узнайте в ежедневном гороскопе.

Весы

Несмотря на свое желание помочь другим, Весы могут поддаться плохой черте своей личности — желанию быть главными героями во всех историях, в которых они оказываются. Им нравится выставлять напоказ то, что, по их мнению, отличает их от других. Но это не следует путать с чувством превосходства.

Весы — это люди в постоянном поиске гармонии и, конечно же, справедливости. Однако именно эта склонность иногда может привести к тому, что они займут позицию, которая может усложнить жизнь другим. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Скорпионы

Вспышки эгоизма — неотъемлемая часть арсенала черт характера Скорпиона. Когда эгоизм этого знака принимает несоразмерные размеры, он становится безжалостным и даже особо мстительным.

Однажды задев его чувства или задумав предательство, готовьтесь к мести. И будет она настолько холодна, что его жертвы останутся на всю жизнь шрамами. Его гнев сравним с огромной приливной волной, которая сметает все на своем пути. Более того, эти черты характера тесно связаны с их страстным темпераментом. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака портят себе жизнь в токсичных отношениях. Они просто бояться одиночества.