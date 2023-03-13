Гороскоп на 14 марта: хороший день для приятных встреч с друзьями и веселья

День подходит для занятий спортом, прогулок, посещения бассейна.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть спокойным в эмоциональном плане. Овны находятся в рабочем настроении, особых проблем или затруднений в делах не предвидится. Можно закончить уже начатые проекты, навести порядок в рабочем графике. Спорные вопросы удается быстро решить и найти решение, устраивающее всех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный и плодотворный день. Тельцы подходят к делам энергично и творчески, что помогает быстро добиться успеха. Если окружающие предложат помочь, не отказывайтесь: так работа пойдет быстрее. Возможно придется изменить планы на вечер. Не будьте критичны в своих замечаниях. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вопросы, над которыми вы долго работали, 14 марта, скорее всего, быстро и просто разрешатся. Окружающие женщины могут дать полезный совет или поделиться опытом. Покупки или приобретения будут выгодными и принесут положительные эмоции. Не придавайте большого значения мелочам, они того не стоят.

Рак (22 июня — 22 июля)

У вас будет высокая работоспособность и деловой настрой. Ваши качества будут замечены руководством и коллегами. Это позитивно скажется на вашей карьере и деловой репутации. Даже сложные запутанные дела Раки решат быстро, применив в работе свой опыт и умения. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Мелкие происшествия и незначительные детали отвлекают вас от действительно важных дел и не дают сосредоточиться. Чтобы минимизировать ошибки, перестаньте волноваться и думайте о позитивных вещах. Возможен дополнительный незапланированный доход. Ваши замечания могут обидеть окружающих. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы будете быстро усваивать информацию и выбирать из потока только нужные вам факты. День прекрасно подходит для учебы, повышения квалификации или работы с документами. Появившиеся в этот день знакомцы вскоре станут хорошими друзьями. Романтическое свидание будет приятным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успех в делах Весам принесут его настойчивость и высокий уровень энергии. Даже за сложные проекты вы беретесь смело, и проявляете свои лучшие деловые качества. Однако не берите на себя сейчас дополнительные обязательства, тем более финансовые: исполнить их будет нелегко.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Придется сделать дополнительные усилия, чтобы получить какой-то прогресс в вашей работе. Однако результат вас порадует и будет оценен руководством и деловыми партнерами. Короткие поездки будут интересными и полезными, возможны важные встречи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Серьезный подход к делам поможет Стрельцам взяться за сложную или неприятную работу, которую они долго откладывали. Окружающие будут впечатлены вашим настроем и деловой активностью. Даже критически настроенные люди изменят свое к вам отношение. 14 марта вы получите приятные известия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вероятны посиделки с друзьями, посещение общественных мест с целью развлечений. Этот день хорошо провести с любимым человеком, с детьми. День благоприятствует дальним путешествиям, а также учебе, просмотру познавательных фильмов, передач, чтению книг.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хорошо пройдет уборка, изменения в доме, которые требуют применения физической силы. Если работаете, то возможны какие-то мутные ситуации, например, могут скрывать какие-то факты, сплетничать, врать. Если ждете гостей, то веселье пройдет бурно, эмоционально, даже если вас всего будет двое.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день у Рыб. Хватит сил и на то, чтобы поработать и повеселиться. Приятными окажутся поездки, разговоры с родственниками, друзьями за большим столом. Вечером хорошо бы позвонить родителям, съездить к ним в гости. Также благоприятно отправиться в какое-нибудь развлекательное заведение. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.