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Гороскоп на 14 марта: хороший день для приятных встреч с друзьями и веселья

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 14 марта 2023 года
Гороскоп на 14 марта 2023 года. Фото gettyimages

День подходит для занятий спортом, прогулок, посещения бассейна.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть спокойным в эмоциональном плане. Овны находятся в рабочем настроении, особых проблем или затруднений в делах не предвидится. Можно закончить уже начатые проекты, навести порядок в рабочем графике. Спорные вопросы удается быстро решить и найти решение, устраивающее всех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный и плодотворный день. Тельцы подходят к делам энергично и творчески, что помогает быстро добиться успеха. Если окружающие предложат помочь, не отказывайтесь: так работа пойдет быстрее. Возможно придется изменить планы на вечер. Не будьте критичны в своих замечаниях. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вопросы, над которыми вы долго работали, 14 марта, скорее всего, быстро и просто разрешатся. Окружающие женщины могут дать полезный совет или поделиться опытом. Покупки или приобретения будут выгодными и принесут положительные эмоции. Не придавайте большого значения мелочам, они того не стоят.

Рак (22 июня — 22 июля)

У вас будет высокая работоспособность и деловой настрой. Ваши качества будут замечены руководством и коллегами. Это позитивно скажется на вашей карьере и деловой репутации. Даже сложные запутанные дела Раки решат быстро, применив в работе свой опыт и умения. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Мелкие происшествия и незначительные детали отвлекают вас от действительно важных дел и не дают сосредоточиться. Чтобы минимизировать ошибки, перестаньте волноваться и думайте о позитивных вещах. Возможен дополнительный незапланированный доход. Ваши замечания могут обидеть окружающих. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы будете быстро усваивать информацию и выбирать из потока только нужные вам факты. День прекрасно подходит для учебы, повышения квалификации или работы с документами. Появившиеся в этот день знакомцы вскоре станут хорошими друзьями. Романтическое свидание будет приятным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успех в делах Весам принесут его настойчивость и высокий уровень энергии. Даже за сложные проекты вы беретесь смело, и проявляете свои лучшие деловые качества. Однако не берите на себя сейчас дополнительные обязательства, тем более финансовые: исполнить их будет нелегко.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Придется сделать дополнительные усилия, чтобы получить какой-то прогресс в вашей работе. Однако результат вас порадует и будет оценен руководством и деловыми партнерами. Короткие поездки будут интересными и полезными, возможны важные встречи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Серьезный подход к делам поможет Стрельцам взяться за сложную или неприятную работу, которую они долго откладывали. Окружающие будут впечатлены вашим настроем и деловой активностью. Даже критически настроенные люди изменят свое к вам отношение. 14 марта вы получите приятные известия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вероятны посиделки с друзьями, посещение общественных мест с целью развлечений. Этот день хорошо провести с любимым человеком, с детьми. День благоприятствует дальним путешествиям, а также учебе, просмотру познавательных фильмов, передач, чтению книг.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хорошо пройдет уборка, изменения в доме, которые требуют применения физической силы. Если работаете, то возможны какие-то мутные ситуации, например, могут скрывать какие-то факты, сплетничать, врать. Если ждете гостей, то веселье пройдет бурно, эмоционально, даже если вас всего будет двое.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день у Рыб. Хватит сил и на то, чтобы поработать и повеселиться. Приятными окажутся поездки, разговоры с родственниками, друзьями за большим столом. Вечером хорошо бы позвонить родителям, съездить к ним в гости. Также благоприятно отправиться в какое-нибудь развлекательное заведение. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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