Дождь из денег: двух знаков Зодиака ожидает богатство в конце марта

Кому-то повезет с наследством, а кому-то — с повышением зарплаты

Последние дни марта несут многим знакам Зодиака счастливые моменты, но в денежном плане крупно подфартит лишь двум представителям гороскопа.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Близнецов и Рака, смогут значительно улучшить свое финансовое положение, пишет unian. Одному знаку повысят заработную плату, другой получит неожиданное наследство.

Близнецы

На работе Близнецы отличатся своим трудоголизмом и ответственным отношением к обязанностям. Это обязательно подметит руководство, которое захочет всячески поощрить людей данного знака Зодиака. Близнецам будет предложено вознаграждение в виде большой премии или существенного повышение зарплаты. Гороскоп для Близнецов на сегодня ищите на сайте.

Рак

В конце марта Раки могут получить неожиданное наследство, вероятней всего, от дальнего родственника, о котором и давно позабыли люди этого знака Зодиака. Также есть вероятность того, что Ракам подарят авто или даже квартиру. Чего ждать сегодня Раку, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, какие еще два знака Зодиака обогатятся этой весной. Кого-то повысят в должности, а кто-то получит щедрую прибавку к зарплате.