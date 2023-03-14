"Пытаются откачать, но ничего не выходит": экстрасенс рассказала о болячках путина

По словам некроманта, в 2023 году президент страны-агрессорши на грани

Украинский экстрасенс и некромант Мария Тихая рассказала о критическом состоянии здоровья президента россии владимира путина. О скорой смерти кровавого диктатора говорят многие известные астроэксперты.

В интервью unian Тихая сообщила, что в 2023 году путин будет на грани, а также планируется какое-то хирургическое вмешательство, которое нельзя будет откладывать. По словам специалиста, сейчас бункерный дед находится под капельницами.

"У него проблемы с сосудами, с гормональным мужским здоровьем, с почками, поэтому он умрет от болячки. На мой взгляд, сейчас он находится под капельницами. Его пытаются откачать, но ничего не выходит. Плюс ко всему, у него вообще проблемы с костями. Может быть, остеохондроз. Что-то очень сильно прищемляет ему нерв, от этого и синие пятна на его лице и руках", — заявила некромант.

Ранее Мария Тихая рассказывала, что путин будет умирать в муках. По ее словам, российского диктатора довели к предсмертному состоянию, подмешивая что-то в лекарства.