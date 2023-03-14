Всегда рубят правду-матку: названы самые честные знаки Зодиака

Овны, Девы и Стрельцы иногда могут быть жестокими в своей правдивости

Некоторые знаки Зодиака умело манипулируют людьми, другие же представители зодиакального круга поражают кристальной честностью. Более того, они всегда предпочитают горькую правду сладкой лжи.

По словам астрологов, самые честные знаки Зодиака – Овен, Дева и Стрелец. Эта тройка часто рубит правду-матку, пишет nypost.

Овен

Между тем, что думают Овны, и тем, что они говорят, нет ни разницы, ни колебаний. Вам никогда не нужно угадывать, что чувствует Овен, хотя, возможно, придется уворачиваться, когда он начнет рубить правду-матку. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Дева

Дева требовательна и обладает сверхъестественной способностью видеть, что можно и нужно улучшить, будь то характер, прическа или техника упражнений. У этого знака есть глубокая потребность поделиться знанием/мнением с другими. Парадокс в том, что Девы умеют давать советы, но совершенно неспособны их принять. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Стрельцы считают, что честность – чуть ли не их долг. Часто следуют девизу "Говорить правду и разоблачать ложь — обязанность интеллектуалов". Это ораторы, которые стремятся произносить истину громко, часто и без оглядки на страх. Гороскоп для Стрельца на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака любят только себя. Этих людей часто называют эгоистами и нарциссами.