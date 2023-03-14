Гороскоп на 15 марта: кого-то ждет незапланированный доход, а кого-то полезные знакомства и встречи

Проведите больше времени с близкими, и с теми, кто вас поддерживает и уважает.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Могут произойти какие-то изменения в отношениях с постоянным партнером, в работе. Следите за тем, куда и на что расходуются деньги. Кошелек держите при себе и сдачу в магазине пересчитывайте. Вероятны обманы. Вечер больше подходит для развлечений, поездок, получения новых впечатлений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Подходящий день для заключения важных сделок или начала крупных бизнес-проектов. Сейчас Тельцы ответственны, нацелены на результат, и решают все проблемы быстро и четко. Встреча со старыми приятелями будет полезной и принесет положительные эмоции. Возможен незапланированный доход. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятный и плодотворный. У Близнецов сейчас много энергии и можно приступать к реализации самых смелых планов. Хотя звезды будут на вашей стороне, все же следует рассчитывать свои силы и не перенапрягаться. Поездки пройдут с пользой: вы встретите интересных людей и узнаете много нового.

Рак (22 июня — 22 июля)

Подходящий день для важных и сложных вопросов, начала новых проектов. Энергия у Раков сейчас на высоком уровне и им легко даются такие дела. Вы хорошо влияете на сослуживцев, помогаете им избежать ошибок и работать более плодотворно. Особенно ярко могут проявиться ваши лидерские качества. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Оптимистический настрой Львов поможет им быстрее преодолевать все трудности этого дня и экспериментировать с методами работы. Окружающие будут тянуться к вам, советоваться, обсуждать свои идеи. Отличное время для крупных покупок, которые вы давно планировали. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

15 марта полезно заниматься творческой работой, где есть место фантазии и воображению. Используя свои лидерские качества, вы легко найдете новых единомышленников и сможете увлечь их своими идеями. Смена обстановки хорошо отразится на вашем настроении.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный, спокойный и приятный день. У Весов хорошее настроение, также будут поводы для радости. Возможны встречи со старшими опытными людьми, от которых вы узнаете много интересного. Подходящее время для запланированных крупных покупок: вещи прослужат долго.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сейчас Скорпионы занимаются работой, которая им по-настоящему интересна и важна. В течение дня возможны приятные и интересные встречи с новыми людьми. Физические нагрузки помогут снять напряжение и поднимут настроение. Есть шанс получить незапланированный денежный доход.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День обещает быть насыщенным и плодотворным. Начатые ранее дела решаются быстро, почти без вашего участия. Отношения на работе складываются хорошо, встречи с приятелями или близкими людьми доставят радость и улучшат настроение. Сходите в спортзал, займитесь домашними делами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно вам покажется, что день длится слишком долго. Рабочие вопросы будут утомительными и скучными, однако они потребуют от Козерогов собранности и внимания. Окружающие вряд ли окажут вам нужную поддержку: придется полагаться на свои силы. Хорошо будет съездить в красивое место, подышать свежим воздухом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Все дела, требующие точности и аккуратности, в этот день будут Водолеям хорошо удаваться. Вы собраны и предельно внимательны, что позволяет справиться со сложной работой. Если не будете спешить, избежите ошибок. После напряженного дня не забудьте отдохнуть; небольшая прогулка восстановит силы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будет легко договариваться и обсуждать различные спорные вопросы. День подходит для поиска компромиссов и взаимных уступок. В любых спорах проявляйте уважение к собеседнику, выслушивайте его доводы. Хорошо заняться делом или хобби, которое давно вас привлекало. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.