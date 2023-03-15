Укр

Гороскоп на 16 марта: благоприятный день, который отлично подходит для планирования своего будущего

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 16 марта 2023 года
Гороскоп на 16 марта 2023 года. Фото Getty Images

Прислушайтесь к себе, ваш внутренний голос подскажет вам, куда двигаться и на что обращать внимание.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Действуйте рационально, не идите на поводу сиюминутных эмоций. Будет казаться, что окружающие нарочно провоцируют вас на конфликт. Вместо того чтобы злиться или расстраиваться, просто игнорируйте таких людей. Проведите больше времени с близкими, с теми, кто вас поддерживает и уважает.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день. Сложные вопросы решаются быстро, и вам не надо прикладывать к этому большие усилия. Возможно поступят интересные деловые предложения или вы получите денежное поощрение. Подходящий день для встречи гостей или вечеринок с друзьями: это восстановит запас энергии и оптимизма. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не бойтесь трудностей или неприятных вопросов, которые необходимо решить. Сейчас у Близнецов высокий уровень энергии, им многое по плечу. Вы получите новый опыт и знания, которые пригодятся в дальнейшей работе. Друзья будут нуждаться в вашем внимании и вашей помощи; вы не оставите их в беде.

Рак (22 июня — 22 июля)

Разного рода общение будет удаваться Ракам особенно хорошо. На этот день можно назначать важные переговоры, встречи, дискуссии. Вам легко произвести нужное впечатление, убедить оппонентов в своей правоте, увлечь собеседников. Хорошее время для планирования будущих дел. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный и интересный день 16 марта. Энергичным Львам будет просто решать разные вопросы или рабочие проблемы: их необычный подход и нестандартные методы дают прекрасные результаты. Чувство юмора позволяет сохранить позитивный настрой у окружающих. Придется заниматься физическим трудом. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Первая половина дня будет сложной и эмоционально нестабильной. Не спешите браться за сложные или неприятные дела. После обеда уровень энергии повысится и Девам будет проще работать и общаться. Возможны интересные новые знакомства: 16 марта вы хорошо разбираетесь в людях и их намерениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День интересный и напряженный. Можно собрать команду единомышленников, наметить стратегию, договориться о совместных проектах. Есть шанс получить неожиданный подарок. В семье могут быть напряженные отношения: сглаживайте все конфликтные ситуации, больше уступайте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для принятия правильного решения вам нужно больше информации. Не поленитесь проверить факты, спросить у знающих опытных людей: ясное видение ситуации придаст вам уверенности и позволит не ошибиться. Скорпионы смогут сохранять спокойствие и выдержку в сложные моменты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Полезно сделать паузу в работе и подвести предварительные итоги. Подумайте над тем, что уже сделано и что предстоит, скорректируйте свою цель, оцените эффективность труда. Стрельцам сейчас не стоит долго находиться в одиночестве: больше общайтесь с друзьями и родными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы почувствуете прилив энергии, желание действовать. Выберите самое сложное дело и посвятите время ему. Если вы будете заниматься несколькими вопросами одновременно, это негативно скажется на результатах. В личной жизни все складывается хорошо, однако чаще показывайте партнеру свои чувства и заинтересованность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Обращайте внимание на знаки судьбы: вас может ждать очень важная встреча или прекрасные возможности, которые важно не упустить. Действуйте в комфортном для себя ритме, не торопите события. Возможны изменения в семейной жизни. Не бойтесь перемен, все меняется только в лучшую сторону.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Подходящее время, чтобы наметить новые цели, расставить приоритеты. Подумайте о своих возможностях достижения мечты, о том, что может вам помочь или помешать. Хорошо провести инспекцию своих финансов и составить новый бюджет. Не занимайтесь тяжелой работой, больше отдыхайте. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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