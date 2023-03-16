Тельцам – отдых, Водолеям – новое хобби: гороскоп для всех знаков Зодиака на весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия изменит жизнь некоторых знаков

В календаре на этот месяц значится День весеннего равноденствия – 20 марта 2023 года. Эта дата считается началом нового астрологического года. Астрологи уверены, что весеннее равноденствия меняет жизнь каждого знака Зодиака.

День весеннего равноденствия знаменует собой период обновления, возрождения и радикальных изменений для всех. Гороскоп для всех знаков Зодиака на весеннее равноденствие публикует Readerʼs Digest.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, обладают быстрой и огненной энергией. Но весеннее равноденствие знаменует собой момент, когда нужно замедлиться. Луна указывает на деловые и личные отношения для Овнов, а также на более широкие социальные связи, поэтому есть возможность наладить контакт с кем-то, что впоследствии может быть полезным.

Телец

Для Тельца наступает период передышки. Люди, рожденные под этим знаком, ценят комфорт и радость, поэтому используйте весеннее равноденствие как перерыв для ухода за собой, отдыха и концентрации на том, что вы хотите сделать. Жизнь была напряженной, так что можно взять паузу.

Близнецы

Вы почувствуете прилив сил и энергии. Вы можете заметить стремление к знаниям в совершенно новой теме, например, в изучении языка. Выходите за пределы своих обычных границ — главное, чтобы это было позитивным согласно вашим ощущениям.

Рак

Во время весеннего равноденствия Раки могут иметь дело с потерями и приобретениями, которые они не могут контролировать. Чтобы достойно выдержать все перипетии, оставайтесь верным себе. Так, Раки обожают уют и тепло дома, поэтому смело проведите вечер за любимой книгой с чашкой ароматного какао.

Лев

Как огненный знак, Лев любит быть в центре внимания. Поэтому неудивительно, что люди, рожденные под этим знаком, ранней весной находятся в своей стихии. Как минимум погода позволяет щеголять в новых нарядах и собирать комплименты. Смело отправляйтесь на какое-нибудь мероприятие под открытым небом или вовсе организуйте свою вечеринку.

Дева

Обратите внимание на то, о ком вы заботитесь. Это может быть ваш питомец или даже вы сами. Вы можете захотеть изменить свой распорядок дня. Будьте организованы. А еще постарайтесь в это время не воспринимать чужие слова слишком серьезно.

Весы

Весеннее равноденствие — это время, когда нужно помнить о том, что вы говорите, особенно в отношении рабочих вопросов. Весы любят компании и море общения. Ваша сверхсоциальность принесет удовольствие, но вскоре вы почувствуете необходимость сосредоточиться и успокоиться.

Скорпион

Этот знак ощутит весеннее равноденствие сильнее других. Для Скорпиона наступит напряженное время. Может поступить важное сообщение. Конечно, вам нужно быть осторожным в определенных обстоятельствах, но сверхбдительность излишня.

Стрелец

Стрелец оживится во время весеннего равноденствия. Пришло время не только зажечь искру и поддерживать ее, но и запустить фейерверк, который, надеемся, не приведет к лесным пожарам. Другими словами, действуйте по-крупному и позвольте себе сиять, но не будьте безрассудны.

Козерог

Равноденствие может стать временем потенциального признания трудностей последних нескольких лет, и эти озарения могут проявиться неожиданным образом. Вы сфокусируетесь на вопросах, связанных с ценностями и финансами. Возможно, все было непросто, но теперь пришло время обрести надежду на светлое будущее.

Водолей

Равноденствие — это время перемен, и это означает дополнительные потрясения для Водолея, который предпочитает стабильность. Самое подходящее время, чтобы найти новое хобби и попробовать его с новыми друзьями. Откажитесь от потребности в стабильности и примите новые изменения.

Рыбы

Ваша миссия: берегите себя и избегайте "обезвоживания". Излишне говорить, что вам нужно помнить о количестве употребленного, будь то алкоголь или информация. В это время Рыбы очень чувствительны, поэтому не торопитесь и будьте осторожны, когда дело доходит до деталей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака вскоре начнется светлая полоса в жизни. Осуществятся все их мечты.