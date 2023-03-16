Гороскоп на 17 марта: кого-то ждут интересные встречи, а у кого-то появиться шанс серьезно изменить свою жизнь

День подходит для корректировки планов, поиска новых союзников и единомышленников

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

По возможности возьмите выходной и проведите день расслабленно. Если такой возможности нет, найдите легкую работу, доделайте небольшие начатые дела. Наведите порядок в своем графике и на рабочем столе: такое занятие вас успокоит и придаст уверенности. Возможны новые интересные встречи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь заниматься делами 17 марта, которые не требуют особых усилий и доставляют радость. Тельцы должны действовать в привычном ритме, не спешить, иначе можно совершить ошибку, которую придется долго исправлять. Не бойтесь выйти из графика или опоздать, вы все успеете. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Уделите отдыху больше времени, займитесь легкими приятными делами. Лучше абстрагироваться от ситуации и просто понаблюдать за происходящим. Полезные мысли могут прийти к вам в голову: сейчас Близнецам полезно размышлять и планировать. Больше общайтесь с любимыми людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Уделите время своим личным отношениям, проведите время с семьей, с близкими друзьями. Возможно им нужна ваша поддержка или хороший совет. Также полезно встречаться с новыми людьми, больше общаться и налаживать связи. Некоторые из них в будущем помогут вам с карьерой или работой. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

17 марта у Львов есть хороший шанс серьезно изменить свою жизнь, начать новую главу. Если у вас есть мечта, можно быстро продвинуться в ее исполнении. Будьте более уверены в своих силах и в том, что вы делаете. Даже если вы встретите некоторые затруднения, не сворачивайте с пути, проявите упорство. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам обеспечена поддержка окружающих, можете смело рассчитывать на помощь своих союзников. И даже люди, которые раньше скептически относились к вашим планам, в этот день будут вам полезны. Принимайте все решения быстро, не раздумывая. 17 марта это сыграет большую роль.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный для решения финансовых вопросов и дел, связанных с деньгами. Стоит подготовить речь для руководства об обещанном повышении или премии. Встречайтесь с людьми, налаживайте связи: все это пригодится для будущего. Однако будьте осторожны со слишком выгодными предложениями.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящее время, чтобы исполнить то, о чем вы давно мечтали. 17 марта звезды на вашей стороне: не бойтесь действовать быстро и рискованно. Во второй половине дня энергия пойдет на убыль и Скорпионам захочется спокойно восстановить силы и отдохнуть. Общение с семьей и близкими людьми вас успокоит.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не пытайтесь взять под контроль все происходящее, ведь события иногда будут происходить не так, как вы планировали. Лучше сконцентрироваться на важном деле и уделить ему больше времени. Хорошее планирование дня поможет многое сделать и сэкономить силы на вечер.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Давно назрела необходимость изменить некоторые вещи в жизни. Козероги будут прикладывать к этому свои усилия и брать дополнительные обязательства, если это приблизит их к намеченной цели. Не соглашайтесь на рискованные финансовые сделки, есть шанс потерять на этом деньги.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Упорство и целеустремленность Водолеев помогут им достичь в этот день высоких результатов. Займитесь сложными вопросами, которые вы раньше откладывали: 17 марта вам многое будет по плечу. Хороший день для крупных покупок. Однако старайтесь не тратить слишком много и не давайте взаймы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Опыт, полученный ранее, в этот день поможет Рыбам избежать многих серьезных проблем. Переживания не смогут улучшить ситуацию, лучше отбросить свои эмоции и решать вопросы с деловым реалистичным подходом. Возможно все идет не по вашему плану, но перемены происходят в лучшую сторону. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.