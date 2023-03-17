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Гороскоп на 18 марта: благоприятный день для романтики, свиданий и новых знакомств

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 18 марта 2023 года
Гороскоп на 18 марта 2023 года

Наступает очень благоприятное время для поисков второй половинки и не только

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Утро подтолкнет Овнов к необычным решениям. Жизненная ситуация 18 марта потребует сменить выбранный маршрут, при этом ни в коем случае нельзя себя жалеть, чтобы не прозевать удачу. Старайтесь помнить лишь о хорошем, чтобы начать двигаться к покорению новых высот.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам не стоит забывать о данных своим близким и друзьям обещаниях, поскольку окружающие люди будут ждать от вас помощи. Полностью жертвовать своими интересами ради других тоже не стоит. Научитесь говорить "нет", чтобы не упустить свои возможности. Добавим, что весна-2023 принесет Тельцам большое счастье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам желательно сделать шаг вперед не раздумывая. Речь касается новой работы, романтических отношений. В такие дни, как эта суббота, не стоит отсиживаться внутри зоны комфорта. Лучше сходить на шопинг, можно открыть счет в банке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам 18 марта нельзя ставить себя в жесткие рамки. Ночные светила хотят видеть вас свободными и общительными. Жизнелюбие в эту субботу — главное условие привлечения удачи. Вторая половина дня подходит для медитаций, а также общения и романтики.

Лев (23 июля — 23 августа)

В эту субботу Львы смогут оказать весьма ощутимое влияние на окружающих. Можно добиться больших высот в бизнесе и в работе. Нужно помнить, что под лежачий камень вода не течет, так что если имеются какие-то амбициозные цели, не стоит бояться испытаний.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Самое главное 18 марта — поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Для этого Девам нужно быть откровенными и искренними с коллегами по работе и с друзьями. Вечером стоит окружить заботой близких и родных. Любые конфликты решайте без негатива. Отметим, что Девам в марте-2023 очень повезет в любви.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Суббота 18 марта прекрасно подходит Весам для романтики, свиданий и новых знакомств. Семейным представителям знака стоит заняться с партнером совместными делами. Можно отправиться в поездку, заняться вместе покупками. Вечером полезно будет развлечься, прогуляться на свежем воздухе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проблемных ситуаций у Скорпионов ни на работе, ни в личной жизни не ожидается. Свободное время можно использовать для саморазвития — освоить новые хобби, записаться на курсы, прочесть познавательную книгу. Такие занятия создадут отличную базу для будущего успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

18 марта Стрельцам нужно выглядеть максимально презентабельно, поскольку в эту субботу возможны новые приятные знакомства. Любого успеха можно добиться с первой попытки, причем в любом деле. Влияние звезд и планет будет очень позитивным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для продвижения новых идей в бизнесе и на работе. 18 марта Козерогам можно заняться поисками новых увлечений, творческой работы, а также знакомств. Бросьте все свои силы на достижение успеха в делах, но любовная сфера пока подождет. Кстати, Козероги могут разорвать отношения в марте-2023.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеев будет сопутствовать в начале дня беспричинная радость, но чтобы не утратить это позитивное ощущение на протяжении дня, астрологи советуют душевно общаться с близкими людьми. Благоприятной будет работа с искусством — живописью или музыкой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Наступает очень благоприятное время у Рыб для поисков второй половинки. Звезды и планеты могут свести вас с очень интересным человеком, который станет хорошим другом или любовью всей жизни. Вечером направьте свою энергию в созидательное русло.

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