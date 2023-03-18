Гороскоп на 19 марта: у кого-то сбудется маленькая мечта, а кто-то начнет жизнь с чистого листа

Астрологи рекомендуют в этот день начать что-то новое и масштабное

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам в это воскресенье не нужно принимать поспешных решений, даже если будут давить со стороны. Рассуждайте трезво и не поддавайтесь на провокации. Вечером позвольте себе купить то, чего вы давно хотели. Займитесь каким-то приятным делом, возможно творчеством.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов ждет звездный час. Вам придется выступать перед публикой или делиться знаниями перед широкой аудиторией. Во второй половине воскресенья 19 марта вы можете познакомиться с людьми, которые перевернут вашу привычную жизнь с ног на голову.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы будут заняты домашними делами: готовка, уборка, время с семьей. Несмотря на то, что такая рутина некоторым не нравится, вы будете в восторге от домашних дел. Вечером вас могут пригласить на неофициальную встречу. Подготовьтесь к ней, чтобы выглядеть великолепно.

Рак (22 июня — 22 июля)

День 19 марта для Раков будет легким, а хорошее настроение будет сопровождать с самого утра. На протяжении всего воскресенья никто не будет мешать вам получать удовольствие от жизни. У вас также сбудется маленькая мечта: вы посетите какое-то особое заведение или познакомитесь с хорошим человеком. Добавим, что скоро у Раков начнется "белая полоса".

Лев (23 июля — 23 августа)

Если Львы хотят провести это воскресенье продуктивно, нужно сохранять внутри баланс и равновесие. Спокойствие поможет достичь успехов во всех планах. Вечером не стоит что-то ломать или выбрасывать — этот день приветствует только созидательство.

Дева (24 августа — 23 сентября)

19 марта Девы могут начать что-то новое и масштабное, этому будут способствовать звезды и планеты. От вас будет зависеть только то, где именно придет успех: в личной жизни или на работе. Во второй половине дня есть вероятность получить очень выгодное предложение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам не стоит тратить время на пустую болтовню, иначе пожалеете, что потратили его на ненужные мелочи. Лучше заняться делами или хобби. 19 марта последнее слово будет за вами. Вы будете иметь успех во всех сферах жизни, а все сказанное вами будет восприниматься как истина.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила будут склонять Скорпионов к отдыху — стоит полежать на диване, почитать книгу, вкусно покушать. В это воскресенье не стоит перенапрягаться, в противном случае будет выгорание. Астрологи советуют вообще не думать о делах. Добавим, что скоро у Скорпионов будет новое романтическое приключение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В жизни Стрельцов могут возникать ситуации, в которых покажется, что без помощи близких справиться будет невозможно. Однако это ошибочное мнение. У вас все получится, если вы не будете ждать у моря погоды и начнете действовать. Вечером стоит посвятить время отдыху и восстановлению.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Воскресенье 19 марта будет удачным для Козерогов. В этот день вы должны набраться сил и уверенности и действовать, ведь у вас все получится. Это касается как и рабочих дел, так и любовных. Вторая половина дня будет знаковой: может повстречаться человек из прошлого, который сыграет в вашей жизни особую роль.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для Водолеев наступает период перемен. В этот день вы захотите избавиться от всего старого и начать жизнь с чистого листа. Астрологи советуют быть смелее и осуществлять все задуманное. Вечер стоит провести с близкими людьми — так ваши отношения станут еще крепче. Кстати, Водолеи — самые сварливые из знаков Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Залог успеха Рыб в это воскресенье — настойчивость. Если будете сидеть без дела, ничего не получиться. Берите все в свои руки и делайте то, что должны. Вечером необходимо время на отдых, чтобы не выгореть и не получить серьезные проблемы со здоровьем.