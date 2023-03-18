Овнам — новая жизнь, Ракам — повышение по службе: что готовит каждому знаку Зодиака весеннее равноденствие

В это время будут процветать больше всего огненные знаки — Овны, Львы и Стрельцы

Новый сезон принес представителям зодиакального круга не только любовь и профессиональный успех. По хорошему "подливает масла в огонь" и весеннее равноденствие, которое в 2023 году наступает 20 марта.

В этот период многие знаки Зодиака почувствуют себя заряженными и готовыми к действиям, пишет издание Сosmopolitan. Астрологи советуют в этот период составить план и активно браться за любую работу, особенно ту, которая приносит одно удовольствие.

Это лучшее время года для начала нового проекта для людей, рожденных под огненными созвездиями — Овна, Льва и Стрельца. Как весеннее равноденствие повлияет на каждого знака Зодиака и что астрологи рекомендуют им в этот период, читайте в нашем материале.

Овен

Это идеальное время года, чтобы начать новую жизнь. Что вы хотите? Кого вы хотите видеть рядом с собой? Куда вы хотите отправиться? Выясните это, составьте план и действуйте!

Телец

Прежде чем вы сможете начать что-то новое, вы должны разобраться со всем остальным в своей жизни. Этот месяц посвящен тому, чтобы делать выводы, находить решения и двигаться дальше от своего прошлого. Бывшие могут вернуться, но не переживайте. Это возможность закончить старые связи.

Близнецы

Вы чувствуете себя популярнее, чем когда-либо! Ваши знакомые станут вашими лучшими друзьями. Наслаждайтесь жизнью, будьте в центре внимания в новом сезоне.

Рак

Работа сейчас ваш главный приоритет. Есть большие проекты, которые необходимо завершить в ближайшее время, и важно, чтобы вы сделали все возможное для этого. Ваша работа сейчас сильно повлияет на будущее вашей карьеры, поэтому ответственное отношение может легко привести к продвижению по службе к концу месяца. Добавим, что скоро у Раков начнется "белая полоса".

Лев

Прочтите новую книгу, попробуйте новое хобби, отправьтесь в путешествие! Основная идея этого месяца — расширить свой кругозор, насколько это возможно. Вы должны познать мир вокруг себя. Вы превратитесь в более разностороннего человека.

Дева

Это равноденствие поможет вам выбрать тех людей, кто вам больше всего нравится, и сосредоточиться на улучшении этих отношений. Только не торопитесь и уважайте границы близкого человека.

Весы

Время, проведенное с близкими людьми, — это время, проведенное с пользой. Вы обнаружите, что можете многое сделать, работая с другими. Кроме того, если вы встречаетесь с кем-то и хотите улучшить свои отношения, сейчас для этого самое время.

Скорпион

Наведите порядок в своей жизни. Проведите весеннюю уборку, откажитесь от вредных привычек и начните принимать более здоровые жизненные решения. Внесение этих изменений сейчас гарантирует, что ваша жизнь улучшится на все 100%. Добавим, что скоро у Скорпионов будет новое романтическое приключение.

Стрелец

Это одно из самых захватывающих времен года для вашего знака! Вы получите массу удовольствий в этот период. Особенно вы добьетесь больших успехов в любви.

Козерог

Это прекрасное время, чтобы отремонтировать комнату или обновить всю атмосферу вашего жилого пространства. Вы также много внимания уделите семье и своим родителям. Используйте это как возможность вернуться к своим корням и почтить свое прошлое.

Водолей

Если у вас есть идея, пусть она будет услышана! Этот сезон посвящен тому, чтобы найти свой голос. У вас масса отличных идей — почему бы не рассказать о них всему человечеству? Кстати, Водолеи — самые сварливые из знаков Зодиака.

Рыбы

Чем больше работы вы сделаете сейчас, тем лучшее вознаграждение вы получите. Вы гарантировано получите большой доход, но старайтесь его сохранить, а не тратить на все "хотелки" сразу.

Ранее астрологи рассказали, представителей каких двух знаков Зодиака ожидает успех на работе — кому-то предложат новую должность, а кому-то повысят заработную плату.