Названы знаки Зодиака, чью жизнь кардинально изменит мартовское новолуние

Овен, Рак, Весы, Козерог могут готовиться к судьбоносным переменам в своей жизни, к счастью, позитивным

Вслед за весенним равноденствием, которое астрологи считают началом нового года, произойдет еще одно важное космическое событие – новолуние 21 марта в 19:23 по киевскому времени. Больше всего оно повлияет на четверку знаков Зодиака.

По словам астрологов, мартовское новолуние кардинально изменит жизнь людей, рожденных под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога. Трансформации принесут успех и новый достижения, пишет stylecaster.com.

Овен

Признайтесь, Овен, вы любите, когда вас замечают. Даже если вы более застенчивый и замкнутый Овен, который предпочитает избегать внимания, вы не можете не ценить чувство понимания и признания за то, кем являетесь! И в это новолуние вы находитесь на вершине всеобщего внимания. Приготовьтесь посмотреть на себя в зеркало и увидеть что-то совершенно новое. Сделайте что-нибудь, что символизирует то, как ваша личность меняется и развивается со временем и опытом. Вы станете более влиятельным и интересным человеком. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

Это новолуние обострит тему дома. Прольется свет на то, что происходит за закрытыми дверями, вдали от посторонних глаз. И если у вас нет уголка, который кажется безопасным, защищенным и, прежде всего, гостеприимным, тогда вам, возможно, стоит подумать о том, где пустить свои корни! Это новолуние может вдохновить вас на уборку в квартире, запланировать вечер кино с семьей или даже переехать в новое место. Слушайте свое сердце, и вы поймете, что делать. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Ваши отношения принимают оборот. Поскольку это новолуние инициирует новое понимание отдачи и получения, вы почувствуете мотивацию сделать ваши партнерские отношения намного более значимыми. Пришел момент понять, кто вам нужен для построения семейной жизни. Покопайтесь в своих взаимоотношениях с партнером, это может привести к очень важным откровениям. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Козерог

Мартовское новолуние может поднять вашу репутацию на новый уровень. У вас есть возможность получить значимые похвалы прямо сейчас, особенно если вы готовы принять участие в конкурсе или подать заявку на стажировку. Ваша карьера набирает обороты, так что решимость не будет напрасной. Вы сможете подняться на следующую ступеньку очень важной лестницы, не оглядывайтесь назад. Гороскоп для Козерога на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает каждому знаку Зодиака гороскоп на весеннее равноденствие. Кому-то астрологи советуют отдохнуть, а другим рвануть в бой.