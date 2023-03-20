Гороскоп на 21 марта: кого-то ждут удачные покупки, а кого-то приятные и полезные знакомства

Сегодняшние знакомства будут выгодными и интересными.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День ожидается довольно расслабленный и спокойный. На работе не ожидается больших проблем и можно посвятить больше времени отдыху и занятиям приятными делами. Сделайте себе подарок, пройдитесь по магазинам, встретьтесь с близкими друзьями. Могут произойти радостные изменения в жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды советуют Тельцам отложить на время начало новых сложных дел и немного отдохнуть вдали от работы. Используйте день, чтобы восполнить запас энергии и снять накопленное за последнее время моральное напряжение. Общение с людьми, которые вас вдохновляют, пойдет на пользу. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Умерьте немного свою деловую активность и переведите дух. Подумайте о своих планах, наметьте вопросы, которые могут быть финансово выгодными или помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Не стесняйтесь говорить о своих талантах или успехах, начальство это заметит.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для вопросов, связанных с карьерным или профессиональным ростом. Проявляйте активность в работе и в общении, будьте на виду. Есть шанс познакомиться с приятными интересными людьми, возможно даже с романтическим продолжением. Закончите сложные дела, которые были отложены. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День благоприятный и плодотворный. Можно смело продвигать свои креативные идеи, делиться с окружающими интересными планами: влиятельные люди могут обратить на вас внимание и оказать необходимую поддержку. Выполните в этот день свои обязательства или данные обещания, отдайте долги. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящее время для начала нового проекта или открытия своего дела. Если это связано с финансовыми вопросами, нелишним будет еще раз проверить все варианты развития событий и предусмотреть запасные пути. Вторая половина дня подходит для встреч с близкими друзьями или творческими личностями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Используйте все возможности, которые предоставит вам судьба. Следите за происходящим, и вы обязательно поймете, что подсказывают вам звезды. Хорошее время для Весов, чтобы пройтись по магазинам, купить давно запланированные вещи. Покупки будут удачными и доставят радость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

21 марта полезно будет заняться тщательным планированием ваших грандиозных замыслов. Не стройте воздушных замков, реалистично подходите к деталям и путям достижения цели. День подходит для серьезного разговора с руководством о волнующих вас вопросах. Возможно, общее решение будет найдено.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стоит заняться домашними вопросами, сделать уборку, навести порядок, разобрать вещи. 21 марта Стрельцам удастся справиться с бытовыми делами быстро и качественно. Уделите время своим нуждам, купите красивую вещь, сделайте новую прическу, приготовьте особенный ужин. Это поднимет вам настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день очень хорошо подходит для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и пересмотреть привычный Вам образ жизни. Постарайтесь сделать свой рацион более сбалансированным и здоровым и начните регулярно заниматься спортом. Это поможет Вам стать намного более привлекательным и бодрым человеком, что в свою очередь заметно повысит Ваши шансы на обретение любви.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день предполагает тщательное планирование и распределение времени по всем актуальным вопросам. Не фокусируйтесь на чем-то одном: ситуация требует, чтобы вы контролировали несколько сфер одновременно, иначе потерь не избежать. Общение и знакомства 21 марта будут полезны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Уделите внимание своим любимым и родным людям. Покажите свои чувства, скажите, как вы ими дорожите, и признайтесь в любви. День подходит для покупок, приятных сюрпризов и удовольствий. Вещи, купленные 21 марта, принесут Рыбам приятные эмоции и будут служить долгое время. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.