Весеннее равноденствие меняет жизнь этих знаков Зодиака в лучшую сторону

Овнам, Близнецам и Стрельцам в ближайшие дни будет улыбаться фортуна

Текущая неделя месяца оказалась насыщенной важными событиями, включая весеннее равноденствие 20 марта и новолуние 21 марта. В связи с этим звезды сулят баснословную удачу во всех делах тройке знаков Зодиака.

По словам астрологов, успешная неделя с 20 по 26 марта 2023 года ожидает Овнов, Близнецов и Стрельцов. Если вы один из этих знаков, ваш гороскоп на весеннее равноденствие вас точно порадует, передает stylecaster.

Овен

Это совершенно новый астрологический год, солнечный сезон и лунный цикл… но самое приятное то, что в центре внимание оказывается ваш знак. Новолуние 21 марта приносит возможность начать все с чистого листа и посеять семена. Тогда как Венера обещает стабильность и гармонию в сфере финансов. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

События этой недели дают вам возможность заложить фундамент для успешных проектов, будь то с группой единомышленников или самостоятельно. Энергии вам будет не занимать! После периода напряжения вы наконец-то обретете баланс, в том числе в вопросе денег. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Выразите себя, не подавляйте свои чувства, Стрелец. На следующий день после равноденствия в этом году обязательно сформулируйте свои намерения, поскольку космос поддерживает вас больше, чем вы думаете. Отмечайте свои победы, будьте самой настоящей версией себя и живите полной жизнью. А если в любовной сфере жизни все еще напряжено, то вы получите заслуженную передышку. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мартовское новолуние повлияет на все знаки Зодиака. Но особенно это событие отразится на жизни четырех зодиакальных персон, к счастью, в положительном ракурсе.