"Ситуация, как у Гитлера": известный астролог Влад Росс ответил, как умрет путин

По словам астроэксперта, естественной смерти президенту россии ждать не стоит

Известный украинский астролог Влад Росс назвал несколько версий гибели президента страны-агрессорши владимира путина и вероятные сроки смерти кровавого диктатора.

В интервью unian астроэксперт рассказал, что путина может не стать в живых уже летом 2023 года, поскольку в дом смерти российского диктатора вошла Черная Луна 17-18 марта.

По словам Росса, уже в июле путин может умереть от огнестрельного оружия или в него может попасть дрон, а также он может повторить судьбу Адольфа Гитлера. "У него может повториться ситуация, которая была у Гитлера. Он может отравить себя, а потом ему кто-нибудь пустит пулю в лоб", — заявил астролог.

Однако, по прогнозам астроэксперта, война в Украине со смертью президента рф может не прекратится. Все будет зависеть от его наследника, который выберет или проукраинскую позицию, или кресло путина займет такой же диктатор.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.