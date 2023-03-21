Новолуние 21 марта: три обряда, чтобы привлечь в жизнь удачу и счастье

В этот день можно попрощаться со страхами и проблемами, и найти путь к счастью

Мартовское новолуние, которое выпадает в этом году на 21 марта в 19:24 по киевскому времени, ознаменовано весенним равноденствием. Начинается астрономическая весна, и сегодня особый день, чтобы начать новую главу своей жизни, попрощаться с проблемами, страхами.

Найти путь к счастью, и привлечь в жизнь удачу и процветание можно благодаря простым обрядам, пишет dailyhoro. Они помогут тем, кто искренне жаждет перемен в собственной жизни.

Обряд на удачу 21 марта

Для этого обряда нужно отправиться в любой парк и оставить подношение у крепкого дерева. Под него нужно положить свежую выпечку, приговаривая: "Новая жизнь приходит, зима суровая уходит. Природа пробуждается, счастьем и теплом наслаждается. Так и я у матери Земли удачи спрошу. Низко поклонюсь, жизни новой улыбнусь". Затем следует уйти, не оборачиваясь.

Обряд на счастье 21 марта 2023 года

Для этого ритуала нужно приготовить сдобные булочки, блины со сладкой начинкой или другую вкусную выпечку, и угостить ими родных, гостей, соседей. Выпекая угощения, приговаривать: "Жизнь сладкая да гладкая. Как тесто податливая, как начинка сладкая. Кого угощу, с теми и радость разделю. Ни от кого не убудет, а мне в жизнь счастья сторицей прибудет".

Обряд на прощание с бедами в новолуние

Зажигаем большую восковую белую свечу в центре дома, пишем список всего, что гнетет, а затем сжигаем его над свечой. Пепел можно собрать и развеять со словами: "Грязь уходит. Счастье в жизнь приходит. Проблемы за спиной остаются, невзгоды близко подходить боятся", или смыть проточной водой.

Напомним, что это важное космическое явление символизирует новый период жизни. Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать в новолуние 21 марта.