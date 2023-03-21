Мартовское новолуние исполняет мечты этих знаков Зодиака: кому повезло

Новая Луна станет поворотным этапом для Овнов, Стрельцов и Рыб

В этом месяце произошло важное космическое событие – новолуние 21 марта. По словам астрологов, оно повлияет на жизнь некоторых знаков Зодиака, к счастью, это будут положительные изменения.

Мартовское новолуние открывает двери для исполнения желания Овнов, Стрельцов и Рыб. Если вы по гороскопу один из этих знаков Зодиака, то ожидайте прилива сил и успеха в любых начинаниях.

Овен

Не сомневайтесь в своей внутренней силе, пишет yourtango. Не позволяйте тому, что произошло в прошлом, диктовать или решать, что вы будете делать сейчас. Вам нужно найти признание, но важно помнить, кто вы есть на самом деле. Это мощное новолуние призвано помочь вам вернуться к своему подлинному духу. Это основа всего, что вы строите сегодня и будете строить в будущем. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Эта Луна предлагает мощный урок того, как вы воспринимаете жизнь. Вы придете к более глубокому пониманию ваших поступков и их соотношения с вашими внутренними побуждениями. Проявите смелости, заявите о своей правде с упорством и мужеством. Начав совершенно новую главу, не зацикленную на одобрении других, вы обнаружите, что построить жизнь вашей мечты проще, чем кажется. Гороскоп для Стрельца на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Появляется возможность воплотить давние мечты. Вы находитесь на пороге нового жизненного этапа. Сила новолуния дает возможность заявить о своих потребностях и о том, чего вы стоите (как в личной, так и в профессиональной жизни). Хотя и придется потрудиться, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Извлеките максимальную пользу из этого новолуния. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чью жизнь меняет весеннее равноденствие и мартовское новолуние. Счастливее станут несколько знаков Зодиака.